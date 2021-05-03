【英超】雙紅會擇日重賽　賽會嚴厲譴責　名宿諒解球迷激烈行為

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-03 09:24

英超「雙紅會」前夕，曼聯球迷闖入奧脫福球場，表示對班主格拉沙的不滿，最終大戰未能如期上演，擇日重賽，英超賽會事後發聲明譴責球迷們的一切暴力行為。 在奧脫福內目擊一切的曼聯名宿加利尼維利，直言球迷們是和平示威，他們的一切行為也全因格拉沙而起。

原定周日（2日）上演的英超雙紅會，過千名曼聯球迷開賽前發起示威，對班主格拉沙表達不滿，及後部分「曼迷」們行動升級，突襲奧脫福；場外的球迷與當地警察亦有衝突。

原定當地下午4點半上演的賽事，一度傳出押後3小時開賽，經過英超賽會﹑球證及兩隊商討後，最終決定擇日再戰。

雙紅會前奧脫福爆騷亂 大戰延期 全城追蹤被盜角球旗

曼聯眾將在下榻酒店內「得個等字」。（路透社）

大戰未能如期上演，英超賽會及後發聲明透露是各方面的共識，同時譴責一眾球迷的激烈行為，「奧脫福內所有人士的安全是最大考量，即使我們明白球迷們的訴求，但一切過激的暴力行為，尤其是在疫症依然橫行的時期，我們予以強烈譴責。」

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闖入奧脫福的球迷只逗留一段時間便離開，並沒有破壞球場，場內目擊的曼聯前隊長加利尼維利直言這是和平示威。這場騷亂的始作俑者，正是班主格拉沙。「加利佬」稱格拉沙與其他豪門班主在過去兩星期盡顯貪婪的本性，所有球迷應聯手阻止他們破壞英格蘭足球，「他們（班主們）過去兩星期所做的一切，我們都不會忘記，他們嘗試改變足球的生態，這一點卻引發了球迷的怒火，即使格拉沙釋出善意道歉也沒有用，所以他們要接受球迷示威的結果」。

面對大是大非，即使是宿敵也放下成見，加歷查直言理解曼聯球迷的行動，並令他想起十多年前利物浦球迷也嘗試做相同的事情，「這場示威十分和平，他們（曼聯球迷）對班主忍無可忍，才發起這規模的示威。十多年前，利物浦球迷也曾群起要求George Gillett和Tom Hicks下台，球迷的行為一切也出自對球隊的愛」。

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