【英超】韋斯咸反勝般尼歐聯夢未碎　安東尼奧復出梅開二度做英雄

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-04 08:41

英超周一（3日）深夜上演兩場賽事，其中韋斯咸作客般尼，力爭衝擊來季歐聯資格。下半季聯賽中，連格多次在關鍵時刻挺身而出，今次在上半場落後時，全靠傷癒傷出的箭頭安東尼奧，8分鐘內梅開二度，協助球隊以2：1反敗為勝。

暫列第4位的車路士，早前輕取富咸全取3分，緊隨其後的韋斯咸必須在今輪贏波，否則來季歐聯資格「凍過水」。

戰至上半場中段，般尼由基斯活特在禁區內博得蘇錫克犯規，基斯活特親自操刀中鵠，般尼19分鐘主場領先一球。

韋斯咸今仗有前鋒安東尼奧及時復出攻堅，當然對進攻火力有幫助，連格回後予高法爾右路斬中，安東尼奧在兩名守衛中間找到空位，衝前一頂破網，「鎚仔幫」僅落後兩分鐘立即回應追平。兩邊傳中依然是韋斯咸的進攻殺著，賓華馬左路切入傳中，安東尼奧門前加一腳建功，29分鐘梅開二度，並領球隊在8分鐘內反超前。

韋斯咸幾經辛苦取得領先，眾將萬眾一心力保勝局，先有奇治戴臣及時救駕護空門，及後般尼門前一輪混戰，連射3腳皆被「鎚仔幫」防線擋出，結果韋斯咸力保2：1的勝局，全取3分，終止聯賽兩連敗，並以58分續居第5位，繼續力逼車路士。

車路士及韋斯咸兩支倫敦球會，現時在「前四爭奪戰」正面對決，「車仔」早前聯賽擊敗「鎚仔幫」升上第4位。論賽程上，專心聯賽的韋斯咸佔優，本周末主場迎戰愛華頓已是最難打的一仗，及後先後對白禮頓﹑西布朗及修咸頓，有力全取9分向車路士進逼。

相反，車路士有歐聯及足總盃的後顧，加上硬仗連場，聯賽接連對曼城﹑阿仙奴及李斯特城，稍一不慎失分的話，「鎚仔幫」大有機會享漁人之利。

韋斯咸主帥莫耶斯直言球隊必定戰至最後，目標就是未來4輪全勝，若果現時失落歐洲賽資格，他將會十分失望。