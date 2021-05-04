西甲｜美斯號召隊友大宅內燒烤又唱歌　爭標大戰前或遭賽會追究

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-04 13:13

西甲爭標形勢極為緊湊，前所未見，巧合地出現關鍵一輪，「四頭馬車」直接對撼。 巴塞隆拿在風雨飄搖的球季爭做「雙冠王」，本周六（8日）主場擊敗馬德里體育會，便有望升上榜首。 事關重大，球王美斯賽前特地召集一眾隊友，到其大宅舉行誓師大會。可是，出師未捷，極可能先被「查水錶」。

巴塞剛仗作客華倫西亞，險勝3：2，繼續追趕馬德里雙雄。西班牙《體育報》報道，美斯邀請多名隊友在香港時間本周一到他的大宅，舉行燒烤派對，聚首一堂齊集氣，為本周末主場挑戰榜首馬體會而準備。

記者拍攝到奧斯卡文古沙（Oscar MINGUEZA Garcia）、朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）、比真歷（Miralem PJANIC）等驅車進入大宅，部分球員攜眷出席。

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美斯剛仗對華倫西亞雖射失12碼，但梅開二度，助球隊反勝。（路透社）

爭標大戰前 攜眷BBQ又唱歌

集氣大會不止飲飲食食，還要振奮士氣。記者拍攝的片段，宅內傳出雄壯歌聲，一班大男人齊齊高唱慶祝歌曲，內容不外乎是「冠軍」。片段宣示美斯與一眾隊友的奪冠決心，亦惹來西甲賽會注意。

多名巴塞球員駛入美斯的大宅，如奧斯卡文古沙帶同女伴出席。（sport.es）

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🙌🏽 Los jugadores del Barça cantan animados en la conjura en casa de Messi



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或違反防疫限聚令

西甲賽會及加泰隆尼亞地區政府訂明防疫政策，禁止6人以上聚會。縱然消息指球隊在美斯大宅內戶外地方燒烤，並且分枱而坐，但西甲賽會人士僅從報章得知消息，感到驚愕，預料會「開file」調查。

西甲球隊似乎有股「開P癮」，病毒橫行的日子依然要聚會，去年5月疫情稍為紓緩時，西維爾球員亦有違反限聚令事件。

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巴塞隆拿捱過開季時美斯大鬧離隊風波後，成績在季中穩步上揚，曾經打出一段19仗16勝3和不敗走勢。球隊主席選舉告一段落，拿樸達回歸，與他關係友好的美斯留隊機會大增。

他們已奪得本季國王盃，欲成就雙冠王，下輪相當關鍵。他們會主場對馬體會，死敵皇馬完成歐聯準決賽次回合之後，將會主場面對西維爾。賽事尚餘4場，馬體會累積76分，2分力壓皇家馬德里及巴塞隆拿。西維爾大意失荊州，被畢爾包絕殺後，落後馬體會6分，爭標機會較渺茫惟尚未絕望。

西甲四強爭標形勢（截至5月4日）：

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