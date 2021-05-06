【港超聯】從無名小卒變反勝英雄　飛馬黎格爾以入球肯定進步

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-06 23:29

港超聯「三哥」天水圍飛馬今日（6日）再鬥愉園，憑中場黎格爾貢獻1入球1助攻，以3：1反勝對手。這位過去並不起眼的華將，出道五季終於交出首個港超聯入球，喚起大眾注意。

爭標組跟護級組席位塵埃落定，肯定處於中下游的愉園連續5場不勝，主教練鮑家耀及守衛林衍廷繼續停賽。至於飛馬仍跟理文爭逐季席，主帥郭嘉諾大膽起用孫銘謙、黎格爾、羅曉聰及羅振庭，組成全華人中場線，四人平均身高僅1.74米，靠活力搭救。

飛馬派出華人中場線，身材輸蝕卻以拚搏搭救。（袁志浩攝）

飛馬再演反勝劇本

飛馬早段主導局勢，12分鐘基斯乘愉園解圍頂高，跳起頭槌二傳至12碼點，古安奴半車身窩利抽射高出。4分鐘後，飛馬輪到達施華策劃攻勢，輕力放直線予後上的孫銘謙單刀，不過後者勁射偏離目標。這位小將難掩失望「發自己脾氣」，似乎對失機非常不忿。

孫銘謙上半場兩度錯失機會。（袁志浩攝）

「快活谷」在米基爾缺陣下，由林樂賢及林毅東分擔前線工作，林毅東24分鐘妙傳伍家揚落底左路傳中，遠柱走空的羅拔奧度輕鬆射入空門成1：0。完半場前飛馬有孫銘謙罕有頭槌攻門，達施華亦於禁區頂使出招牌式遠射，均無功而還。

過往多出任防守位置，今場卻少有地炮製兩個入球，黎格爾希望令球迷看得見自己。（袁志浩攝）

換邊後，同樣是達施華。這位超級外援48分鐘於左路畸角位推順燙射，在遠柱死角入網，愉園守門員屠俊翹「得個望字」，飛馬憑這球世界波扳平。飛馬氣勢隨即反壓愉園，59分鐘短角球戰術湊效，達施華斬向尾柱由山度士頂回中路，黎格爾輕鬆頂入反超前2：1。這位24歲中場完場前再間接炮製入球，禁區內與山度士「撞牆」，造就後者第一時間勁抽得手，最終飛馬以3：1逆轉愉園，賽後以22分穩佔第三位。

黎格爾出道五季後終斬獲港超首球，稱過程令入球更加深刻。（袁志浩攝）

港超首球苦等五年 黎格爾：有過程更添意義

2016年於飛馬出道的黎格爾，兜兜轉轉重返「母會」，今季上陣時間倍增，最終把握機會證明自己。他甚至對自己獲直播媒體邀請做賽後訪問，感到難以置信，足證這個已苦候5年的港超處子球意義非凡。他說：「之前在菁英盃入過波，但港超卻是第一次。可是有多年來一直嘗試，至今日才把握到機會的過程，比一個幸運入球來得更有意義，也更加深刻。」

這位中場上季一度客串中堅，今屆即使出任中場亦以防務為優先，近月卻在練習中為進攻加操，以入球肯定自己的進步，特別開心，「自己在隊中的角色一向是『無名』，進攻、入波不會有我份。這個入球算是成果吧，希望可以維持下去。」

飛馬重返勝軌，郭嘉諾賽後圍圈，鼓勵球員。（袁志浩攝）

郭嘉諾冀飛馬華將獲港足注意

飛馬主帥郭嘉諾也大讚黎格爾的表現，並透露此子因在練習期間以頭槌建功，今仗才特別安排他在死球時上前助攻，「這班華人就是欠一個入球，證明自己之餘，也為外援分擔責任。」他又相信黎格爾值得贏得港隊一席位，「希望他們繼續爭氣，也期待Mixu（港隊主教練麥柏倫）看到香港不只一班外籍球員，飛馬球員也很可以。」

愉園1:3飛馬精彩戰况（按圖放大）