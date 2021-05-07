【行山】梁詠琪推介母親節好去處　行心經簡林感嘆昂坪變得冷清

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-07 19:00

母親節如果想帶媽媽輕鬆行山郊遊，去什麼地方好？梁詠琪在社交網站介紹了大嶼山昂坪的心經簡林。她與家人趁閒日到心經簡林參觀，表示「呼吸下新鮮空氣，身心舒暢」。

梁詠琪周四在Instagram分享她與家人到昂坪行山郊遊，她認為這個地方是母親節的好去處。她寫：「母親節快到，介紹大家可以到大嶼山的心經簡林走走，這日一家人趁着平日人煙稀少，而且還是微涼的初夏到郊外踏青，呼吸下新鮮空氣，身心舒暢。」

【梁詠琪分享昂坪郊外照片（按圗放大）】

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梁詠琪表示閒日的昂坪人流冷清，她續寫：「看見以往人來人往的景點變得非常清靜，雖然感到唏噓， 但亦因此令我們多了機會和空間周圍看看，重新認識這片土地。」她還加上「假日好去處」及「母親節」的標籤。

有興趣去的朋友可以沿昂坪奇趣徑而行，全長2.5公里，上落不多，適合一家大小輕鬆郊遊；包括拍照，慢行都可以1小時內完成。昂坪奇趣徑除了會途經著名景點心經簡林，還可以欣賞鳳凰山的景色。

詳細路線介紹：昂坪奇趣徑1個鐘內行完 欣賞心經簡林壯觀奇景

點擊下圖看看昂坪奇趣徑特色風光！👇👇👇

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