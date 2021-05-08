英超｜李斯特城後防連環自爆負紐卡素　迎接地獄賽程恐重蹈覆轍

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-08 12:14

英超爭奪來季歐洲賽席位之戰，進入直路階段。穩守「歐聯位」半季的李斯特城，響起警號。 「狐狸」在35輪賽事早場主場迎戰紐卡素，防線臨場變陣，演出低至「災難級」。3人防線輪流出事，被對手一度領先4球，最終大敗2：4。雖然仍處第3，但大量追兵愈逼愈近。

李斯特城全失3分，莫大原因歸咎「輸壞個頭」。中堅莊尼伊雲斯（Jonny EVANS）熱身時受傷，球隊臨場改排3後衛陣式，先後送禮。

伊雲斯熱身時受傷，眼巴巴看着球隊大敗。（路透社）

中堅蘇恩古（Caglar SOYUNCU）面對紐卡素後場一次地波長傳，本可輕鬆應付卻犯下「小學雞」錯誤，右腳一控「自通坑渠」，被阿仙奴借將祖爾韋洛克（Joe WILLOCK）輕鬆「打荷包」，長驅直進，在上半場22分鐘打開記錄。

阿仙奴借將韋洛克射入今季第5球，且經常助紐卡素搶分。（路透社）

蘇恩古災難錯誤（按圖放大）

他們在上半場控球時間絕對佔優，射門卻較紐卡素少兩次，更在34分鐘再輸一球。紐卡素中堅杜密特（Paul DUMMETT）接應角球，把握韋斯利科芬拿（Wesley FOFANA）失位，原地起跳，力壓對手勁敵破網，手執兩球優勢完半場。

紐卡素上半場領先兩球，科芬拿失位兼失球。（路透社）

換邊過後，李斯特城發力狂攻未見成果，紐卡素專心防守，伺機突擊又有甜頭。馬特列治（Matt RITCHIE）64分鐘在後場策動突擊，大腳送前。李斯特城守將卡斯泰尼（Timothy CASTAGNE）在哥林威爾遜（Callum WILSON）干擾下，似欲回後但力度欠奉，變成送禮。哥林威爾遜單刀推過出迎的卡斯柏舒米高（Kasper SCHMEICHEL），射成3：0。

3人後防，一人送一球，今次到卡斯泰尼。（影片截圖）

他在74分鐘又把握科芬拿甩位，接應直線半單刀，射中柱後仍能在窄位補中，梅開二度。敗局已定的李斯特城在最後十分鐘有馬克艾拜頓（Marc ALBRIGHTON）及伊恩拿祖（Kelechi IHEANACHO）先後建功，純屬安慰獎。

哥林威爾遜梅開二度一球，李斯特城後防被越過後呈半放棄狀態。（路透社）

李斯特城領隊羅渣士賽後坦言伊雲斯臨場缺陣，影響巨大，「他是防線大腦，沒了他很大打擊。不過，今天的防守理應做得好一點」。繼上仗打和修咸頓，今仗對下游球隊又失分，難免令人想起去季情况。他們長處前四，卻在尾二輪失去歐聯席位。羅渣士明言主導權仍在手，球隊上下團結一致，會多加努力。

蘇恩古低級失誤，揭開大敗序幕。（路透社）

英超35輪—李斯特城2：4紐卡素（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

李斯特城賽後35戰得63分，仍排第3，領先第4位車路士2分、第5位韋斯咸5分，及第6位熱刺7分，該3隊仍未出戰今輪賽事。而且，李斯特城餘下3仗相當「惡踢」，依次要作客曼聯及車路士，並在煞科日主場對熱刺，全屬歐洲賽席位區內球隊。至於紐卡素爆冷大勝後，累積39分，領先尾三富咸12分，基本上已經安全。

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+ 2 + 2 + 2

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