英超｜曼城車路士各有所求勢全力出擊　歐聯決賽或英國境內舉行

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-08 20:20

今季歐聯再度上演全英決賽，英超「雙藍」車路士大戰曼城，兩軍周中出線，碰巧今晚（8日）深夜已在聯賽預演決賽。大戰前夕，兩軍會否留力以免自揭底牌？兩大主帥哥迪奧拿及杜慈同聲說不！ 英國政府早前公布外遊解封名單，舉辦歐聯決賽的土耳其卻被列入「紅色名單」，回國時需要接受10日強制隔離，所以有聲音指不如移師英格蘭舉行決賽。

事隔兩年，歐聯決賽再演全英對決，由「雙藍」車路士及曼城包辦決賽席位。無獨有偶，「雙藍」卻在今輪聯賽對壘，預演歐聯決賽。

「藍月亮」追逐球會史上首個歐聯錦標；「藍戰士」則希望重演早年的美夢，季中易帥再高舉歐聯冠軍。今輪兩軍對壘，為免揭露底牌，今仗刻意留力亦有可能，留在終極一戰才使出「殺手鐧」。

英超第35輪賽程，焦點賽事是曼城對車路士。（01美術製圖）

點圖即睇車路士今季餘下賽程有幾難踢：

在英超遙遙領先13分的曼城，只要今仗擊敗車路士便可提前3輪封王，主帥哥迪奧拿賽前稱如今談歐聯是言之尚早，並指英超冠軍才是最重要的錦標，「其實聯賽錦標至今仍未到手，所以我們必須專注在今仗。我時常說英超錦標是至關重要，因為它可以為球隊帶來歐聯資格，同時可以獲得可觀的收入，講求球隊的穩定發揮。」

即使曼城力爭首奪歐聯錦標，但哥迪奧拿直言按部就班，先專注聯賽。（路透社）

李斯特城今輪失分，車路士有望進佔第3位，確保來季的歐聯資格，3分對「車仔」而言同樣重要。剛接任即領軍殺入兩項盃賽決賽的杜慈稱，就算無辦法阻止曼城奪冠，至起碼要「藍月亮」多等一會兒，「曼城無論如何將會封王，希望並非在今仗奪冠，我們仍然爭奪前四位置，今仗必定傾盡全力。」

杜慈麾下的車路士愈戰愈勇，希望今仗延後曼城的奪冠美夢。（資料圖片／Getty Images）

全英決賽或移師英國境內舉行 約翰遜：不介意接手

「雙藍」將於月底會師土耳其伊斯坦堡，爭奪今季歐聯錦標，兩軍球迷獲發8000張門票，可惜如今增添了不少變數。事關英國政府早前公布免檢疫地區名單中，土耳其被列入「紅色名單」，除了不建議前往當地外，同時意味從土耳其入境返英時，皆需要接受10日的酒店隔離。

非常時期，使用非常手段在所難免，反正都是全英對決，其實可否在英國境內進行，省卻一切繁複的入境政策，對「雙藍」的英軍球員亦有好處，可以直接返回國家隊備戰歐洲國家盃。

英國《太陽報》指首相約翰遜歡迎這場決賽移師英國舉行，「難得決賽由兩支英超球隊對壘，若果球迷們無法觀戰實屬可惜，我們不介意接手舉辦。」

英國首相約翰遜稱不介意歐聯決賽移師英國境內進行。（資料圖片／Getty Images）

《太陽報》透露一旦歐聯決賽在英國舉行，可能在紐卡素的聖占士公園﹑熱刺球場或阿仙奴的酋長球場上演。

英國運輸大臣夏博思指英國政府對舉辦決賽持開放態度，但最終決定留待歐洲足協決定。

【英超第35輪賽程，曼城及車路士預演歐聯決賽】（按圖放大）

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車路士事隔9年後再闖決賽，眾將瘋狂慶祝：

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【車路士90年代後6次入歐洲賽決賽，5次季中經歷炒領隊（按圖放大）】

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【用照片回顧過去7次同國打吡歐聯決賽（按圖放大）】