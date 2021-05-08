【英超】熱刺作客不敵列斯聯　來季歐聯資格凍過水

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-08 22:27

英超周六頭場，仍然有望爭奪前四的熱刺作客鬥列斯聯，達拉斯憑一記勁射先開紀錄，即使孫興慜建功一度追平，但班福特及洛迪高在上﹑下半場各建一功，列斯聯以3：1擊敗熱刺，來季歐聯席位凍過水。

暫列聯賽第6位的熱刺，與歐聯資格相距5分，加上李斯特城今輪失分，衝上前四仍然有望。看守領隊賴恩美臣今仗精銳盡出，派出哈利卡尼﹑孫興慜﹑加里夫巴利及迪利阿里，力爭作客擊敗列斯聯。

今仗前英超聯賽榜前8位形勢：

+ 2 + 2 + 2

由名帥比爾沙領軍的列斯聯，近期對「BIG 6」有一手，先後面對車路士﹑曼城﹑利物浦及曼聯亦未嘗一敗，今仗在開賽早段已給熱刺一個下馬威，射手班福特禁區內起腳，幸好洛里斯撲出。

熱刺仍然未有攻門時，列斯聯的攻勢愈來愈凌厲，積夏里遜左路一次地波傳中，利古朗解圍誤變攻門，洛里斯隨即單手撲出不遠，門前的達拉斯勁射一腳破網，13分鐘先開紀錄。

達拉斯近射勁度十足，13分鐘為列斯聯先開紀錄。（路透社）

當美臣上任看守領隊後，迪利阿里取得不少上陣機會，及後個人一次中路突破，被數名列斯聯球員圍防下，仍然妙傳予孫興慜，單刀射破列斯聯門將梅斯利亞，25分鐘追成1：1平手。

熱刺的哈利卡尼及後將皮球送入網內，可惜再度出現爭議性越位，卡尼被罰腳尖越位，入球無效。

孫興慜接應迪利阿里妙傳單刀建功，為熱刺追成平手。（路透社）

熱刺「食詐糊」後，列斯聯左路一次攻勢，再度找到熱刺防線的缺口，阿里奧斯基疊瓦助攻傳中，班福特撞射建功，攻入今季第15個聯賽入球，熱刺42分鐘再一次落後。

班福特在完半場前建功，列斯聯再取領先。（路透社）

熱刺換邊後傾力反撲，其中孫興慜一記左腳施射中網側最有威脅，可惜依然未能扳成平手。列斯聯及後更有機會擴大比數，積夏里遜傳後予基列治撞射，門將洛里斯再一次力保不失。

上仗連中三元的加里夫巴利，今仗表現近乎零表現，美臣立即「撳掣」，換出巴利及迪利阿里，以拉美拿及盧卡斯莫拉入替，增強攻力。早前「食詐糊」的哈利卡尼，處理罰球直射，力度及角度兼備，可惜偏偏敵不過門楣。

哈利卡尼直射罰球中楣，未能助球隊追平。（路透社）

熱刺久久未能追平，列斯聯一次「二打一」反擊奠定勝局，後備入替的拉芬夏左路傳中，84分鐘洛迪高輕取射成3：1。

熱刺吞下今季第11場敗仗，以56分留在第6位，車路士與韋斯咸仍未登場，熱刺隨時進一步被拉開距離，來季歐聯資格凍過水。

【英超第35輪賽程，曼城及車路士預演歐聯決賽（按圖放大）】

【超級電腦預測今季英超最終排名】（按圖細看）