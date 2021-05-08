英冠｜朗尼初領軍倖免降班　打比郡兩度落後　逼和一刻刺激過睇戲

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-08 22:26

英格蘭名宿朗尼今季首執教鞭，幾乎首嘗降班慘情。 英冠聯賽今晚煞科，上演護級生死戰。朗尼帶領的打比郡，主場與季初被扣6分的錫周三，爭奪關鍵3分。雙方互有領先，當打比郡在劣勢下扳平之際，另一場關乎護級的關鍵戰出現突破。打比郡結果守住3：3和局，加上卡迪夫城幫忙，倖保英冠席位。

朗尼帶領賽前排尾四的打比郡，在主場上演生死決，只要獲勝便肯定上岸，毋須理會尾三洛達咸作客卡迪夫城的賽果。洛達咸開賽僅8分鐘便領先，若全取3分而打比郡打和，即可憑較佳得失球，壓過打比郡上岸。

打比郡頹爆9場不勝 傳朗尼臨危受命周末領軍

朗尼的教練「初體驗」帶領打比郡，歷盡驚濤駭浪。（Getty Images）

打比郡入球無效 上半場補時落後

打比郡前鋒馬田韋漢（Martyn WAGHORN）攻門時頂中柱，更奮不顧身撞柱，治理一段時間後繼續比賽，這令上半場補時增加，亦較其他場次較遲完場。

打比郡於37分鐘曾經入球，老將卡森李察士（Colin KAZIM-RICHARDS）趁對手門將救出遠射，上前「執雞」，可惜身處越位地帶，被判無效。未能領先，他們反被錫周三先拔頭籌。補時5分鐘，錫周三手榴彈戰術引發門前混戰，由守將森赫捷臣（Sam HUTCHINSON）先開記錄。由於半場時洛達咸領先卡迪夫城，打比郡與錫周三，將會「攬炒」。

錫周三完半場前憑界外球戰術先開記錄，但該球有否碰到打比郡球員彈出邊線，值得商榷。（Getty Images）

下半場發力反超前 旋即再落後

下半場發展高潮迭起，兩軍互有領先。打比郡先發力，只消7分鐘便反先。49分鐘先有馬田韋漢頭槌扳平，再於52分鐘由柏德列羅拔士（Patrick ROBERTS）禁區頂妙射破網，重奪主導權。可是，錫周三未言棄，62分鐘後一次反擊由另一守將卡林柏達臣（Callum PATERSON）扳平2：2，更於69分鐘藉角球攻勢，由後衛波拿（Julian BORNER）近門頂入，再次領先。

榜尾生死鬥，錫周三被反超前下，再度領先，保住一線生機。（Getty Images）

再扳平一刻世界變 洛達咸晚節不保

戰至78分鐘，「世界變」。打比郡前鋒祖斯維克（Kamil JOZWIAK）接應單刀殺入禁區被絆跌，獲得12碼，由馬田韋漢梅開二度，打成3：3。幾乎同一時間，卡迪夫城在88分鐘追和洛達咸，終以1：1完場，宣判洛達咸「死刑」，亦令打比郡與錫周三在最後階段決一死戰。打比郡極力守住和局，錫周三則力求「救命一球」，因為一旦獲勝即憑得失球差壓倒打比郡上岸。

打比郡最後求仁得仁，守住和局，以44分保住英冠資格。錫周三開季時因為賬目問題，被罰扣12分，後來上訴減罰至6分，可惜功虧一簣，來季與洛達咸及韋甘比降至英甲。

朗尼仔簽曼聯青年軍 暫代打比郡主帥領軍6場不敗

馬田韋漢主射12碼入網，追和錫周三一刻，另邊廂傳來喜訊。（Getty Images）

洛達咸領先大半場，被已無爭逐目標的卡迪夫城完場前扳平，上岸好夢成空。（Getty Images）

上季回流今季曾兼任教練 1月掛靴後高開低收

去年初從美職聯回流加盟打比郡，老大哥立即擔任隊長。今季初，打比郡戰績低落，開季10仗只得1勝，遂於去年11月解僱荷蘭前國腳高古。朗尼當時為4人暫代教練團之一，擔任球員兼領隊，但不久已專注教練職務，並於本年1月宣布掛靴，專注教波。他上任後，打比郡戰績一度改善，脫離降班區，惟自2月底急轉直下。「綿羊仔」在煞科日前14場聯賽僅得1勝，開賽前更連敗6仗，排名下滑至尾四。

護級完畢，朗尼一臉神采飛揚，跟落後時的模樣大相逕庭。（Getty Images）

英冠兩個直接升班席位，由兩支去季降班的球隊取得，保留去季大部分主力的諾域治及屈福特，分列冠、亞。另一降班球隊般尼茅夫亦打入升班附加賽，將與賓福特、史雲斯及班士利爭奪最後一席升班資格。