西甲｜蘇亞雷斯重返魯營　巴塞馬體會互交白卷　前列廝殺和氣收場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-09 00:20

西甲爭標「四頭馬車」，今輪互相廝殺，巴塞隆拿對榜首馬德里體育會，勢均力敵，美斯與蘇亞雷斯亦有攻門，雙方門將達史特根及奧比歷撲出不少險球，結果全場互交白卷。

西甲戰至季尾，爭標分子先後失分，猶如變成「讓冠大賽」，夾連勝之勇來勢洶洶的西維爾，上輪又跟風「甩拖」，爭標形勢充滿變數。

前列「四頭馬車」經歷一輪波幅，馬體會仍以76分力保榜首位置，皇馬及巴塞則落後兩分。

前列失分停不了 西維爾遭畢爾包絕殺 後上奪冠夢難圓

馬體會今仗作客巴塞隆拿，倘若和波，大有可能兩敗俱傷，令明晚出擊的皇家馬德里漁人得利。倒戈的蘇亞雷斯今仗擔正為馬體會上陣，巴塞方面亦有基沙文這名馬體會舊將。另外，巴塞主帥朗奴高文早前對格蘭納達被逐，今仗只好在看台遙距督師。

老友鬼鬼的美斯與蘇亞雷斯，今仗各為其主。（路透社）

馬體會的哥利亞接應隊友傳中撞射，可惜被朗格勒力阻下射斜，蘇亞雷斯窄角度起腳，同樣被達史特根擋出。戰至上半場末段，美斯一次個人突破，面對多人夾擊，仍然一一扭過並隨即起腳，馬體會門將奧比歷飛到盡僅僅碰到皮球撲出，兩軍上半場互交白卷。

美斯的個人能力仍然使馬體會的防線相當頭痕。（Getty Images）

馬體會與巴塞先後因傷兵問題調動軍容。馬體會戰至中段再度「撳掣」，換入祖奧菲歷斯增強攻力，曾效力中超的卡拉斯高今仗同樣活躍，多次個人突破，可惜未能威脅對方大門。

巴塞於末段有一次黃金機會，佐迪艾巴左路傳中，奧士文尼迪比利猶如「飛將軍」駕到，無人看管下跳頂惟僅僅高出，及後美斯主射罰球同樣柱邊出界，最終全場互無紀錄，和氣收場。

蘇亞雷斯今仗倒戈魯營，當然遇到一眾舊隊友的「熱情招待」。（Getty Images）

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