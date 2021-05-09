東京奧運．游泳｜何詩蓓再刷新港績兼奪奧運資格　何甄陶同破紀錄

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-09 12:19

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）持續大勇，早已奪得兩項東京奧運個人賽資格的她，今日（9日）於香港體育學院閉門舉行的長池游泳計時賽，在50米自由泳游出24.59秒打破個人所保持的香港紀錄，同時達到奧運A標（奧運資格時間），取得第3項個人東奧資格。

早奪得100米及200米自由泳東奧資格的何詩蓓，今日在50自游出達奧運A標的24.59秒名列第1，刷新自己於上月計時賽游出的24.83秒香港紀錄。

何詩蓓勇奪3項個人自由泳賽事奧運資格。（資料圖片）

Siobhan在上月連破自己保持的女子200米及50米自由泳兩項香港紀錄，前者時間更為今年世界第3快，她今日再乘勇於50米自達到A標時間，奪得50自、100自與200自3項個人奧運資格。距離東京奧運不足3個月，可見Siobhan正值上佳狀態。

何詩蓓狀態大勇，為港隊取得多一項奧運資格。（香港游泳教練會Facwbook）

何甄陶衝擊50自奧運A標差0.08秒。（資料圖片）

男子組方面，何甄陶於50米自由泳以22.09秒打破香港紀錄，原紀錄為他本人上月在計時賽游出的22.34秒，距離直接晉身奧運的A標22.01秒再進一步。

香港泳隊現已奪得6張東奧入場券，其中何詩蓓（50、100及200米自由泳）及歐鎧淳（100米背泳）分別憑A標獲得資格，港隊另於女子4×100、4×200米自由泳接力鎖定東奧資格。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）