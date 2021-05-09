港超聯｜東方險勝李志堅勸球員要醒　愉園林衍廷場外有貢獻或復出

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-09 23:25

今季港超聯如無意外將是傑志與東方龍獅之爭，東方龍獅今日（9日）第二循環最後一場小勝愉園2：1，確保不被「藍鳥」再拉開，但主帥李志堅仍對球隊表現感到不滿。 另外，早前被足總重罰停賽10場的愉園小將林衍廷，或因球隊內部處分的決定有變，而在第三循環復出，球隊暫代主帥潘文迪為此解釋。

東方為向榜首傑志施壓，在艾華頓及艾華度等傷兵問題困擾下，今日排出手上的最強陣容；中鋒盧卡斯事隔約三周後再擔正，總算為進攻提供多一度板斧。

肯定落入護級組的愉園「與世無爭」下作出輪換，謝家榮、艾迪比帝、張俊軒跟黃智康等平日多先列後備的球員均有正選。

愉園今仗曾為東方帶來威脅，圖為愉園中場查理史葛。（袁志浩）

雙方防線輪流犯錯

開賽僅4分鐘東方就幾乎打破缺口，辛祖左路拗腰傳中，盧卡斯門前頂入但被判越位在先。愉園亦非無還擊之力，17分鐘潘沛軒右路開出角球，後上的中堅黃浩然走空跳頂，惟角度太正遭葉鴻輝托高後沒收。

兩隊防線上半場都有犯錯，潘沛軒在己方底線「孤寒」未有大腳解圍，短傳予黃智康卻被辛祖搶走腳下球，這位前鋒即推大位勁射近柱入網，助東方於18分鐘領先1：0。不過11分鐘後東方「送禮」，同樣是潘沛軒跟黃智康的配合，兩人右路撞牆後由潘沛軒傳中，李嘉耀情急下「擺老烏」，雙方半場踢成1：1。

下半場戰至60分鐘，林恩許右路罰球斬向遠柱，基頓再頂入中路，杜度插水式頭槌破門，東方終再超前至2：1。愉園踢到後段「谷前」，先有後備入替的伍家揚接應袁世傑右路傳送炒高；米基爾左路燙射又僅僅柱邊出界，結果以1：2不敵東方，肯定以最後一名進入「護級組」。

李志堅：希望球員會醒

東方雖然繼續排第二，但主帥李志堅於賽後與球員圍圈，訓示甚久。他受訪時透露，認為球員在領先時不夠集中，「若球員每次都覺得自己有本事再入球領前，這不是我想見到的事。球員應該想辦法拉開比數，希望他們在接下來的賽事會『醒』。」東方今場有利馬及盧卡斯傷出，加上原先的「十字軍」，令李志堅相當頭痛，他打趣指：「盧比度可能要準備了。」

東方龍獅主帥李志堅認為球員不夠集中。（袁志浩攝）

林衍廷復出有轉機

至於包尾的愉園今日僅敗而回，暫代主帥潘文迪稱球員於第三循環會盡力一戰，目標仍是培訓年青球員。對於停賽中的守將林衍廷，潘文迪在一周前（5月2日）曾指對方行為要變得成熟，否則或會另作內部處分，「相信嚟緊第三循環，我哋都唔會畀佢踢」。

然而今日卻出現轉機，潘文迪道：「之前說是有處分的想法，若他沒有改善態度，當然不會讓他踢。但近一個月看到他在操練、及外邊幫球隊做了點事，算是有貢獻。這樣我們想給『後生仔』多點表現自己的機會，他的目標可能是入香港隊，我們不應抹殺。」