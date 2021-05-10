【西甲】四頭馬車捉對廝殺齊失分　VAR改變戰果皇馬失機施丹大怒

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-10 11:03

歐洲四大聯賽進入今季尾聲，國際米蘭和拜仁已提早分別在意甲和德甲封王，曼城重奪王座亦只是時間問題，唯一尚有懸念的只有西甲。 西甲目前呈四頭馬車局面，馬體會、巴塞、皇馬和西維爾四隊仍有機會爭冠，今輪四支球隊互相對碰，全部和氣收場，不過周日晚上演皇馬對西維爾一戰卻不太和平，施丹更罕有大動肝火。

周六晚巴塞隆拿主場對榜首的馬德里體育會只踢成0：0，令周日晚上才出戰的皇家馬德里有升上榜首的機會。銀河艦隊主場出戰排第四的西維爾，3分志在必得，戰況卻不似預期。

即使射門黃金機會集中在皇馬身上，先開紀錄的卻是客軍西維爾，22分鐘他們憑費蘭度的入球領先。戰至下半場中段皇馬才憑艾辛斯奧的入球扳平，比賽轉捩點在77分鐘出現。

費蘭度的入球為西維爾先開紀錄。（路透社）

一次極具爭議的VAR判決，令皇馬球員十分不滿。（路透社）

一次極具爭議的VAR判決

皇馬一次高速反擊，前鋒賓施馬被西維爾門將保奴撲跌，博得十二碼。惟經視像助理裁判（VAR）檢視後，回帶至攻勢的起點——皇馬守將米列達奧防守西維爾角球時犯手球，之後才由賓施馬一路盤球入對手禁區，因此改判西維爾獲得十二碼。

巴塞舊將拿傑迪錫操刀冷靜射入，為西維爾射成2：1再次領先。戰至補時4分鐘，卻奧斯的遠射省中禁區內的隊友夏薩特，皮球改變方向入網，皇馬憑這個帶點幸運成份的入球追成2：2，不至全失3分，可是主帥施丹依然怒不可遏，賽後衝入場內與球證理論。

VAR判決令皇馬主帥施丹怒不可遏，賽後衝入場內與球證理論。（Getty Images）

【皇馬對西維爾圖輯】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

憤怒的施丹

「我很憤怒」，賽後施丹立即向傳媒吐心聲，「我要求球證解釋，但他所說的不能說服我。」他甚至明言，「我完全不能明白球證，如果米列達奧有手球，那西維爾同樣也有手球。」

他憤憤不平地說，「以往我從不跟球證說話的，不過今日我很生氣。」施丹甚至嬲到不准記者追問，「關於這件事，不要再問我了，我已講夠。他們必須向我解釋手球條例，就是這樣，我們會一直奮戰到底，至死方休。」

當被問及是否信任VAR時，他僅稱，「我相信足球。我所說的是，我看到兩次手球，卻只有我們那次被吹罰。」

鍵入睇片：西甲聯賽皇馬2：2西維爾比賽精華

【憤怒的施丹表情包】（按圖放大）

西甲爭標形勢（按圖進入）

形勢不變 西維爾機會渺茫

今輪四頭馬車互撼兩場皆和，基本上爭標形勢不變，惟西維爾未能在皇馬身上全取3分，落後榜首馬體會達6分之多，相信只餘下數字上的機會。

餘下三輪賽事，馬體會的對手為皇家蘇斯達、奧沙辛拿和華拉度列，巴塞的對手為利雲特、切爾達和伊巴，皇馬則要面對格蘭納達、畢爾包和維拉利爾，睇牌面似乎以巴塞較易踢，尤其皇馬最後兩仗對手畢爾包和維拉利爾均有一定實力，唯一優勢就是黃色潛艇已晉身歐霸決賽，日期是西甲最後一輪三日後舉行，對皇馬一仗或會留力。

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