【法甲】PSG失分聯賽冠軍凍過水　里爾量入為出靠精準眼光領群雄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-10 16:37

法甲爭標最後直路，班霸巴黎聖日耳門（PSG）再受挫折，周日聯賽作客雷恩失分，踢成1：1，落後榜首里爾3分。里爾只要在餘下兩輪法甲多取4分，便可以打破PSG壟斷贏冠軍。有別於PSG大灑金錢擴軍，里爾近3季在轉會市場量入為出，年年都賺幾千萬歐元。

在歐聯4強出局的PSG周日出戰法甲，作客中游的雷恩，表現仍未反彈。雖然PSG有尼馬在完半場前射入12碼領先，但未能守到完場，換邊後被古拉斯破門，最後兩隊踢成1：1。

周日對雷恩的聯賽，尼馬為PSG先開紀錄。（美聯社）

雷恩的古拉斯扳平1：1，PSG痛失兩分，爭標路上受挫。（美聯社）

PSG原本落後榜首里爾1分，但今場和波失分，奪標機會大減。今輪以3：0大勝朗斯的里爾36戰得79分繼續領先，而PSG就36戰得76分居次席，落後3分。只要里爾在餘下兩場聯賽多取4分，便可贏得聯賽冠軍，不用理會PSG的賽果。里爾餘下兩場分別對聖伊天及昂熱，兩隊都是中游球隊，實力平平。

耶馬士（左）梅開二度，領里爾作客大勝朗斯3：0。（美聯社）

PSG自從「升呢」為豪門後，法甲就成為他們的後花園。由12/13球季起，PSG贏得7季法甲錦標，只有16/17球季斷纜，不敵摩納哥。今季，里爾很大可能中斷PSG的壟斷，令後者4連冠的好夢破滅。

里爾的背景與PSG完全不同，他們沒有「大水喉」支持，在轉會市場只能步步為營，量入為出。最近3季，里爾在轉會市場都有盈利，賣人收入超過3億歐元，淨賺1.7億歐元。

【里爾近季轉會窗精明操作，在轉會市場大賺特賺（按圖放大）】

里爾擅長低買高賣，眼光獨到，較為人熟悉的是尼高拉斯比比。比比在2017年以1000萬歐元從昂熱加盟，兩年後，他以8000萬歐元轉投阿仙奴。在兩個球季間，比比升值7倍。

里爾近年另一宗轉會市場代表作是尼日利亞前鋒域陀奧森漢。全靠賣走比比的收入，里爾在2019年獲得豐厚的轉會資金，得以花2240萬歐元從比甲的查內爾收購域陀奧森漢。19/20球季，域陀奧森漢以13個聯賽入球，成為球隊的首席射手，身價急升。2020年夏天，域陀奧森漢以7000萬歐元轉投拿玻里。短短一季間，域陀奧森漢升值超過2倍。

除了域陀奧森漢外，里爾去年夏天還以2600萬歐元將巴西中堅加比爾馬加希斯賣給「熟客」阿仙奴，這代表里爾近兩季從阿仙奴手上獲得1億歐元資金。里爾繼續低買高賣的策略，又從比甲尋寶，以2700萬歐元簽入約拿芬大衛，頂替域陀奧森漢攻堅，還免費簽入土耳其老將耶馬士；此外，里爾從阿積士以800萬歐元買到中堅保治文，頂替加比爾馬加希斯。

里爾今季買了荷蘭中堅保治文（右），頂替加比爾馬加希斯。（Getty Images）

里爾今季主要踢4-4-2陣式，約拿芬大衛及耶馬士這對一老一幼的新兵組合非常銳利，其中35歲的耶馬士「仲有貨賣」，今季法甲攻入15個聯賽入球，為隊中首席射手，另外還交出5次助攻。至於21歲的約拿芬大衛盡顯潛力，首季登陸法甲即攻入12球，如果此子他日離隊，相信里爾又可以大賺一筆。

約拿芬大衛（右）只是21歲，有很大升值潛力。（Getty Images）

【足球】美斯半百罰球仍不入十大 細數史上最強百步穿楊之王

【同場加映：足球史上最強罰球之王】（按圖放大）