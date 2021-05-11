【意甲】祖雲達斯屋漏偏逢連夜雨　歐聯危危乎連聯賽亦可能無得踢

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-11 14:19

意甲班霸祖雲達斯今季可謂頭頭碰着黑，近日聯賽持續頹勢跌出前四，來季很大機會喪失歐聯資格。壞消息尚未消化，又傳來意大利足總的訊息：如不退出歐超聯，或被踢出意甲賽事。

由12支歐洲大球會創立的歐洲超級聯賽（歐超聯）出師未捷，在各大足球監管機構和各國足總、聯賽賽會以至政府等合力封殺下，陸續有球會為自保而退出。至今12支歐超聯創會成員球會之中，已有9隊退出，只剩下皇家馬德里、巴塞隆拿和祖雲達斯3隊堅持留下。

歐超聯盛傳是皇馬會長佩雷斯的構思，成立前明顯已跟西班牙馬德里法庭溝通好，獲得當地法院加持頒發禁制令，防止歐洲足協等監管機構以不同手段封殺和施壓。相信亦是同一原因，讓皇馬、巴塞兩支西班牙球隊依然有恃無恐，多隊先後退出之下，仍不怕被秋後算帳堅決留守。遠在意大利的祖雲達斯，卻同樣未退出歐超聯。

祖雲達斯今季聯賽表現不穩，下季或錯過歐聯賽事。（Getty Images）

【「歐超聯」12支創會成員球會，當中9隊已退出】（按圖進入）

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意足總：不退出歐超聯便被踢走

意大利足總主席格芬拿（Gabriele Gravina）警告，「若祖雲達斯不尊重規則，他們將會被逐出意甲」，並指出，「當下季意甲球會登記時，假如他們仍未退出歐超聯，便會被踢走。」

「我們全部人也為歐洲足協與這三間球會之間的角力感到有點累，我希望能為祖雲達斯與歐洲足協之間調解，令今次紛爭可以早日解決。」格芬拿稱，若意大利足總和歐洲足協定立的原則不獲接受，根據條例規定祖雲達斯將不能參加意甲，「那對國際足球、意大利足球以至祖雲達斯本身也不是好事。」

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歐洲足協公布讓9支已退出歐超聯的球隊重新參與旗下賽事。（路透社）

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隨AC米蘭成為第九支退出歐超聯的球隊，歐洲足協周五（7日）以勝利者姿態宣布9支球隊已簽署相當於「悔過書」的所謂球會承諾聲明（Club Commitment Declaration），每隊罰款1500萬歐元兼扣減5％歐洲足協旗下歐洲賽收入了事，並「保留追究至今仍未退出歐超聯球隊的權利」。

至今仍緊抱歐超聯計劃的皇家馬德里、巴塞隆拿和祖雲達斯三隊隨即發表一份聯合聲明，六點反駁歐洲足協，拒絕就範。

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歐超聯主席佩雷斯曾表示，這項比賽可以拯救足球。（Getty Images）

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