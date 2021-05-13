單車國家盃香港站｜隔離氣泡下揭幕　李慧詩戰女團競速賽準備東奧

撰文： 葉詩敏 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-13 21:27

一連4天假將軍澳香港單車館舉行的場地單車國家盃香港站，今日（13日）揭開戰幔，相隔14個月未有正式比賽的「女車神」李慧詩，夥拍隊友李海恩及楊礎搖在僅港隊出賽的女子團體競速賽登場，3人合力以50.029秒完成。

閉門上演的場地單車國家盃，是本港自新冠肺炎疫情爆發以來，重啟的首個大型國際賽事。賽會指國家盃部份防疫措施或會跟東京奧運相似，對東奧代表來說是難得的備戰和演習機會。首日進行男、女子團體競速賽及男子團體追逐賽3個項目，李慧詩（Sarah） 穿上新科技戰衣登場，以女團競速賽作為個人強項爭先賽及凱林賽之熱身。

久未出戰國際賽事的李慧詩今日領銜在女團競速賽登場，擔任第3棒。（高詩琦攝）

女團競速賽去年改制，由2人出戰兩圈賽事，改由3人出戰3圈賽事，與男子組看齊；3名港將亦是首次參加改制後的女團項目。

第一棒的楊礎搖（右）坦言，再於主場出擊感興奮。（高詩琦攝）

在僅得港隊一組出戰下，3人直接晉身晚上正賽。年僅21歲的楊礎搖完成第一棒後，兩名大師姐李海恩與李慧詩再先後衝刺，3人合力踩出50.029秒。由於僅得一隊參賽，沒有名次之分。然而改制之下，該時間成為港隊的第一個女團競速賽比賽時間紀錄。

楊礎搖一直以來獲兼任教練的李慧詩重點提拔，曾勇奪前年亞洲盃女團競速賽銀牌等殊榮。今日她在主場與兩位大師姐出賽，她坦言或多或少感到壓力，不過亦能化作推動力。「我不太滿意自己第一棒時間，未踩到我的最快成績。」

李慧詩賽前表示以女團競速賽為明日主項爭先賽作熱身，力爭主場奪牌。（高詩琦攝）

楊礎搖在2018年曾於同一場地的香港國際場地盃青年賽事中摘得3金，相比上一次在單車館的熱鬧氣氛，她直言閉門作賽稍微失色，然而能於主場比賽仍感到開心和興奮。

「雖然今天只得一隊，但我們都想把最好的狀態和表現，呈現給香港觀眾看。」她續道：「就如Sarah所言，我們都記住了以往觀眾的鼓勵。」

賽會制訂嚴密防疫措施，隊與隊有隔板分隔。（葉詩敏攝）

3人首度合作並完成改制後的女團競速賽後，楊礎搖表示會以9月全運會為目標，「未來會花多點時間在這項目上，希望能在全運會與師姐們爭得獎牌。」

每次車手退場後，職員均會消毒賽道旁的扶欄和玻璃。（葉詩敏攝）

場地單車國家盃直播安排：

myTV SUPER 4天全程直播 TVB 85 財經台 周六晚上7時至9時及周日下午3時至6時半直播

日本職業隊男團競速賽封王

同日馬來西亞、西班牙、烏克蘭與日本職業隊「Dream Seeker」於男團競速賽亮相，日本隊在資格賽踩出44.875秒挾首名晉身決賽，最終該隊力壓西班牙以44.617秒取得冠軍。

日本職業車隊「Dream Seeker」力壓西班牙取得冠軍。（高詩琦攝）

男團追逐賽方面，德國在上午的資格賽以首名姿態踩入決賽，最終在金牌戰力壓丹麥以3分52.429秒摘冠，日本則奪得季軍。

德國隊在男團追逐賽封王。（高詩琦攝）

香港隊在李慧詩領銜下，派出3女2男車手參賽，按圖檢閱名單：

單車國家盃．香港站｜電視直播4天賽事 李慧詩目標奪兩面獎牌

焦點賽事及時間（僅供參考，按大會公布為準）：

5月14日（周六） 12:29 男子競輪賽（首回合） 12:43 女子500米計時賽（資格賽） 12:57 男子競輪賽（復活賽） 18:15 女子500米計時賽（決賽） 18:52 男子競輪賽（半決賽） 20:30 男子競輪賽（金牌戰）

5月15日（周日） 09:00 男子爭先賽（資格賽） 09:38 男子爭先賽（1/16決賽） 09:54 女子競輪賽（首回合） 10:03 男子爭先賽（1/8決賽） 10:38 男子爭先賽（1/4決賽） 16:38 女子競輪賽（名次賽及獎牌賽） 16:48 男子爭先賽（決賽）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）