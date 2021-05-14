英超｜利物浦金蟬脫殼妙計入奧脫福　反勝曼聯駛進爭四最後大直路

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-14 11:36

無論是場內還是場外，無論是戰術還是技術，利物浦都擊倒了曼聯的球員及球迷。 曼聯球迷為抗議班主格拉沙，除了到奧脫福外示威，還阻止利物浦隊巴入場。然而，紅軍金蟬脫殼，坐了另外兩架旅遊巴入場。至於今場「雙紅會」，優勝劣敗，戰意及發揮較好的利物浦，靠羅拔圖法明奴梅開二度，作客以4：2擊敗曼聯，續朝前四目標進發。今場也是高普首次以利物浦領隊身分在奧脫福贏波。

【曼聯球迷賽前到奧脫福球場外抗議（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

這場比賽本來在5月2日舉行，但曼聯球迷舉行大規模的反班主格拉沙的示威，更有球迷在賽前闖入奧脫福球場，所以比賽改期至當地時間昨晚上演。今場賽前，大批曼聯球迷到場外示威，但今次曼聯加強守備，沒有球迷闖入球場。

【曼聯球迷以私家車陣阻利物浦隊巴（按圖放大）】

曼聯球員就化整為零，不從酒店坐隊巴，而是早在比賽前6小時，各自駕私家車到場。曼聯球迷就嘗試阻止利物浦入場，並成功在附近街道以私家車為路障，截停了一部印有利物浦會徽的隊巴。然而，曼聯球迷中了利物浦金蟬脫殼之計，此隊巴內根本沒有球員。利物浦職球員已經乘搭另外兩架沒有隊徽的旅遊巴順利入場。

【利物浦金蟬脫殼搭「隱形隊巴」入奧脫福】

曼聯周二對李斯特城盡遣副選主場以1：2輸波，到當地時間周四晚迎戰利物浦，則以全主力陣容應戰，十分重視「雙紅會」。開波3分鐘，利物浦前鋒法明奴在禁區射門，疑似省中曼聯中堅艾歷拜利的手部，但球證及VAR都沒有表示。

5分鐘，利物浦門將艾利臣比加傳球失誤，被勤力的卡雲尼截到，但這名烏拉圭前鋒的射門斜出。曼聯在10分鐘開紀錄，雲比沙卡入到禁區，底線傳中，般奴費南迪斯用腳面一拉，皮球直飛遠柱，利物浦中堅尼達利菲臘斯伸腳攔截，皮球改變方向入網，曼聯領先1：0。

般尼費南迪斯的腳面射門，省中尼達利菲臘斯改變方向入網。（路透社）

般奴費南迪斯入球後，與助攻的雲比沙卡慶祝。（路透社）

曼聯今場的表現不如利物浦，在哈利馬古尼受傷下，艾歷拜利擔正，此子慌失失，令人擔憂，在26分鐘更差點輸12碼，他在禁區邊附近撞跌尼達利菲臘斯，經VAR後，球證取消判12碼。中場方面，利物浦的堤亞高艾簡達拿、法賓奴泰華利斯及韋拿杜姆亦壓制住曼聯的麥湯米尼及費特洛迪古斯。

【球證看完VAR取消12碼】

利物浦在34分鐘透過角球攻勢入波，穆罕默德沙拿的射門被擋出，一片混亂之下，尼達利菲臘斯轉身一射，門前的迪亞高祖達再加一記後腳射入，幫紅軍作客追和1：1。缺少哈利馬古尼之下，曼聯防守死球不穩，到完上半場前，阿歷山大阿諾特開出右路罰球，斬入禁區，遠柱的法明奴一頂入網，客隊半場領先2：1。

祖達先為利物浦追成1：1。（路透社）

法明奴接應罰球頭槌攻門，幫利物浦半場領先2：1。（路透社）

利物浦右閘阿歷山大阿諾特今場表現活躍，踢得很有侵略性，全場4次攻門，2次中目標，還有5次送出威脅傳球，包括助攻法明奴的頭槌。47分鐘，阿歷山大阿諾特殺到入曼聯禁區，起腳勁射，甸恩軒達臣撲出，法明奴「執雞」射成3：1。

法明奴門前補中，梅開二度，利物浦拉開到3：1。（路透社）

失完一球又一球，曼聯球員十分失望。（路透社）

有種球員，當你失去了他，才發現他的重要性，例如曼聯隊長哈利馬古尼。今場曼聯中後場缺少了這位司令，防守多甩漏，轉守為攻亦欠辦法，球員失誤也多。59分鐘，祖達接應法明奴傳球，一射中柱。之後，雲比沙卡帶波失誤被搶，但阿歷山大阿諾特的攻門被撲出。

拉舒福特一度為曼聯追近至2：3。（路透社）

般奴費南迪斯的罰球越楣高出。（路透社）

曼聯在68分鐘靠快速反擊追近，拉舒福特接應卡雲尼的直線，冷靜射成2：3。不過，完場前尼曼查馬迪被逼甩，利物浦策動快攻，沙拿由中場帶到入禁區，單刀射成4：2完場。這場高普上任利物浦領隊後，首次作客曼聯贏波。

沙拿完場前單刀射入，為利物浦鎖定勝局。（路透社）

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