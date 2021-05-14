英超｜利物浦金蟬脫殼妙計入奧脫福　反勝曼聯駛進爭4最後大直路

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-14 09:40

無論是場內還是場外，無論是戰術還是技術，利物浦都擊倒了曼聯的球員及球迷。 曼聯球迷為抗議班主格拉沙，除了到奧脫福外示威，還阻止利物浦隊巴入場，怎料這是利物浦之計，紅軍早就金蟬脫殼，坐另一架旅遊巴入場。至於今場「雙紅會」，優勝劣敗，戰意及發揮較好的利物浦，靠羅拔圖法明奴梅開二度，作客以4：2擊敗曼聯，續朝前4目標進發。今場也是高普首次以利物浦領隊身分在奧脫福贏波。

這場比賽本來在5月2日舉行，但曼聯球迷舉行大規模的反班主格拉沙的示威，更有球迷在賽前闖入奧脫福球場，所以比賽改期至當地時間昨晚上演。今場賽前，大批曼聯球迷到場外示威，但今次曼聯加強守備，沒有球迷闖入球場。

曼聯球員就化整為零，不從酒店坐隊巴，而是早在比賽前6小時，各自駕私家車到場。曼聯球迷就嘗試阻止利物浦入場，並成功在附近街道以私家車為路障，截停了一部印有利物浦會徽的隊巴。然而，曼聯球迷中了利物浦金蟬脫殼之計，此隊巴內根本沒有球員。利物浦職球員已經乘搭另一架沒有隊徽的旅遊巴順利入場。

曼聯今場雖由般奴費南迪斯在10分鐘開紀錄，但利物浦之後連入3球，迪亞高祖達先在34分鐘追平，羅拔圖法明奴及後梅開二度，反先至3：1。儘管拉舒福特在68分鐘為曼聯追近至2：3，但穆罕默德沙拿完場前鎖定勝局，幫利物浦贏到4：2完場。

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英超前4爭奪戰進入最後大直路，利物浦贏波後35戰得60分，排第5位，落後第3的李斯特城及第4的車路士，分別6分及4分，但利物浦踢少1場，而且李城及車路士之後會正面交鋒。換言之，只要利物浦餘下3場全勝，就很大機會可以躋身前4名。

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