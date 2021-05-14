意甲｜國米奪冠風情畫　干地與當家前鋒拳擊「表演賽」解決不和

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-14 11:52

冠軍到手，形象嚴肅如干地，一樣可以「輕輕鬆鬆鄧梓峰」。如有不滿，萬事有商量；不商量，就「隻揪」。 國際米蘭昨日擊敗羅馬，被拍到將帥不和一幕。前鋒拿達路馬天尼斯先入替再被換走，難掩不滿，結果變成「關公show」。訓練場變成擂台，以干戈換玉帛，結局當然是「打和Super」！

國米相隔11年再次奪得意甲，成為王者後首戰主場羅馬，輕勝3：1，卻鬧出小風波。隊內主力射手拿達路馬天尼斯（Lautaro Javier MARTINEZ）35分鐘入替受傷的阿歷斯山齊士（Alexis SANCHEZ），戰至77分鐘卻被小將賓拿蒙迪（Andrea PINAMONTI）入替。他回到後備席時難掩憤怒，先踢水樽，再向干地怒喊，後來坐下時更欲「揼波衫」。

國際米蘭一搔多年之癢再稱霸 關鍵元素為奪冠解鎖

後備上陣的國際米蘭射手拿達路馬天尼斯，戰至77分鐘再被換走後難掩憤怒。（路透社）

拿達路「來回」後備席引致暴怒（按圖放大）：

將帥公然不和，擁躉看在眼內，當然憂心。幸而，冠軍到手，隊內喜氣洋洋，這麼小事，一場「拳頭交」便平定。國米官方頻道發放短片，球隊把練習場變成擂台，由盧卡古（Romelu LUKAKU）介紹對賽雙方，他跟足拳擊賽事主持的激昂聲線，「左邊係1997年出世，『公牛』，拿達路」，圍觀的隊友一片歡呼。當盧卡古繼而介紹「右邊係安東尼奧．干地」，隊友「交足戲」，反喝倒采。盧卡古看來很興奮：「準備開波！」

「乾爹」不知幾開心（影片截圖）

訓練場掌門人干地上擂台（按圖放大）

影片鏡頭一轉，已見膠帶圍成的擂台內，干地與拿達路戴着拳套，作勢互搏。拿達路幾個連環拳「打頭」，干地「做做樣」還擊，擂台上的二人跟場內隊友，一片喜氣洋洋，所有不和一掃而空。二人最後搭個膊頭，拍個照，宣布完場，感動到事件「始作俑者」山齊士都衝入擂台跟二人合照。

山齊士宣布「打和Super」！（影片截圖）

一場關公show完美謝幕。

【國米奪第19冠慶祝圖輯】（按圖放大）

米蘭的藍海（按圖放大）