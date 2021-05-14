單車國家盃｜李慧詩200米計時賽貼近亞洲紀錄　弗爆闖爭先賽4強

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-14 13:52

李慧詩相隔14個月重返國際賽場，今日（14日）在主項爭先賽過關斬將，勇闖今晚上演的4強力爭今年第一牌。 「牛下女車神」李慧詩（Sarah）繼在昨日女團競速賽亮相作熱身後，今日偕另一港隊焦點李海恩（Jessica）轉戰已獲東奧資格的個人爭先賽，與日本名將小林優香、太田日宇，及美國隊車手瑪昆特（Mandy Marquardt）等爭逐獎牌。

Sarah去年曾創下爭先賽20個月不敗神話，直到2月的世錦賽不敵德國車手軒絲（Emma Hinze）強勢才告終。今天她在資格賽200米計時賽踩出10.664秒、挾首名強勢晉級，與她在2019年世界盃造出的亞洲紀錄相距0.277秒，惟在14個月沒有正式比賽下，仍能保持佳態；日本勁敵小林優香則以10.819秒次名晉級。

Sarah直入8強後，在三局兩勝下直落兩局擊敗24歲危地馬拉車手Rodriguez Joanne，毫無威脅下晉身晚上4強戰，力爭獎牌。

視本賽為「預演奧運」的李慧詩在資格賽以首名晉級，日本強敵小林優香則排第2。（高詩琦攝）

由中國賽寓賽於操返港參戰的李海恩，在1/8決賽「下馬」。（高詩琦攝）

李海恩16強下馬 杜棹熙晉身1公里計時賽決賽

另一東奧代表Jessica在資格賽以11.329秒列第10名，其後在1/8決賽面對美國車手Goby Madalyn，一直守在在後方的Jessica未能在最後時刻爆上，無緣8強。她坦言是有點失望：「已全力以赴，與預期和理想狀態仍有距離，惟這階段不會心急，繼續依教練訓練計劃。」Jessica在早前的中國場地聯賽因受隔離影響而失利，雖然在爭先賽錯失奪牌機會，她仍會出戰明日的500米計時賽，以及周日上演的競輪賽，為東奧備戰。

今次賽事聚焦兩名東奧代表李慧詩及李海恩身上，Sarah在8強輕鬆擊敗對手。（高詩琦攝）

男將羅子駿及杜棹熙則在1公里計時賽資格賽登場，前者在最後半程時突然收慢，完成賽事後落車時需倚欄，未知是否久未作賽狀態下觸傷，最終排第14未能晉級。21歲的杜棹熙則以第8名晉身晚上的決賽。

單車國家盃．香港站｜電視直播4天賽事 李慧詩目標奪兩面獎牌

5月14日（周六） 12:29 男子競輪賽（首回合） 12:43 女子500米計時賽（資格賽） 12:57 男子競輪賽（復活賽） 18:15 女子500米計時賽（決賽） 18:52 男子競輪賽（半決賽） 20:30 男子競輪賽（金牌戰）

5月15日（周日） 09:00 男子爭先賽（資格賽） 09:38 男子爭先賽（1/16決賽） 09:54 女子競輪賽（首回合） 10:03 男子爭先賽（1/8決賽） 10:38 男子爭先賽（1/4決賽） 16:38 女子競輪賽（名次賽及獎牌賽） 16:48 男子爭先賽（決賽）

港將羅子駿未能晉身決賽。（高詩琦攝）

杜棹熙以第8名打入8人決賽。（高詩琦攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）