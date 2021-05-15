【英超】曼城終極留力　歐聯冠軍戰將10年後再登場　勇救12碼

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-15 12:44

曼城勇奪今季英超，全副心機放在月底歐聯決賽。凌晨的聯賽變成例行公事，依然有驚喜。 「藍月亮」作客紐卡素派出部分副選球員，派出英格蘭前國腳門將卡臣（Scott Carson）把關。相隔近10年再次亮相英超，他更救出12碼，最終險勝4：3。

隨着周中賽果，曼城在今仗作客已經上岸的紐卡素前，已確定重奪英超。主帥哥迪奧拿輪換陣容，一對中堅由尼敦阿基（Nathan Ake）夥拍季末離隊而全季遭棄用的小將艾利加西亞（Eric Garcia）。門神更非二號門將薩克史提芬（Zack Steffen），而是借用兩季但從未上陣的卡臣。

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紐卡素今仗列隊歡迎聯賽冠軍曼城。（路透社）

卡臣上次在英超亮相已是2011年5月22日，當時效力西布朗，巧合地亦是作客紐卡素。今仗代表曼城，他在25分鐘被艾美卡夫（Emil Krafth）頭槌先開記錄，完半場前又被祖連頓（Joelinton Cassio）射入12碼，半場已失掉兩球。曼城在半場與紐卡素打成2：2，下半場卻再失12碼，卡臣這一次有精彩演出。

卡臣救出韋洛克的12碼，可惜未竟全功，被韋洛克補中。（Getty Images）

紐卡素改由阿仙奴借將祖爾韋洛克（Joe Willock）操刀，卡臣嚴陣以待。韋洛克射地波，被卡臣捉個正着。他向左一撲，可惜擋出的球滾向右方，讓韋洛克於62分鐘及時補中。幸而，卡臣「夢之重演」仍然以勝利告終。西班牙前鋒費倫托利斯（Ferran Torres）在3分鐘內連入兩球，66分鐘完成帽子戲法，更助曼城反超前，守住4：3勝果完場。

費倫托利斯演出帽子戲法，為球隊反勝紐卡素。（路透社）

卡臣年輕時曾效力列斯聯和利物浦，是紅軍2005年奪得歐聯的成員，翌年入選英格蘭出戰世界盃大軍，擔任後備門將。卡臣最為港人熟悉的往事，相信是2007年隨利物浦訪港參加英超挑戰盃，首日比賽遇上香港代表南華，被南華隊長李海強離門40的罰球射破。他及後轉會戰中下游球隊打滾，曾效力查爾頓、阿士東維拉、西布朗。

為球隊貢獻勝利，卡臣賽後跟正選門將艾達臣莫拉斯慶祝。（路透社）

2019年，他從打比郡借用至曼城，擔任3號門將，坐足兩季。他受訪時透露賽前一天得知有機會上陣，喜不自勝：「我以為自己的英超日子早已完結，可幸沒有放棄，終於有機會。」他稱自問來到曼城後，一直做足一百分，感激哥迪奧拿知悉這一點，給予機會。

卡臣曾效力利物浦，但未能站穩正選。（Getty Images）

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