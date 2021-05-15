【英超】費倫托利斯首戴帽領曼城反勝　兩項數據冠全隊有望接班

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-15 13:46

曼城在一場例行公事，有重大發現。 凌晨險勝紐卡素一仗，球隊兩度落後下反勝4：3，今季加盟的西班牙小將費倫托利斯技驚四座，以一球虎尾腳入球揭開序幕，再來3分鐘入兩球，帶來反勝。

3個入球，有幸運成份，亦有觸覺與技術。當經典射手阿古路將要離開，要物色下一個射手王，接班人似乎已在陣中。

曼城英超封王路低開高走 曾跌落中游兼爆疫 一個收購至為重要

首季加盟英超，即嘗戴帽「攞波」滋味。（路透社）

【英超第36輪直播賽程】（按圖放大）

曼城昨晚繼續排出三叉㦸攻擊陣，結果史達寧與加比爾捷西斯均「食白果」，右翼鋒費倫托利斯取得英超首次帽子戲法。他第一個入球福至心靈，足以候選本季金球。

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舒維爾輸了。（路透社）

主隊紐卡素先由後衛艾美卡夫（Emil KRAFTH）於25分鐘開記錄，曼城則於39分鐘由左閘祖奧簡斯路（Joao CANCELO）扳平。3分鐘後，曼城在左路獲得罰球，由根度簡（Ilkay GUNDOGAN）斬入禁區。托利斯伏兵小禁區邊，本來走在舒維爾（Jonjo SHELVEY）前方，靈機一觸。當舒維爾仍在望波，托利斯已急停回身，向後一躍，側身起右腳一彈，皮球以拋物線飛向遠柱，恰好越過杜巴夫卡（Martin DUBRAVKA）手頂入網。

費倫托利斯功夫腳入球（按圖放大）

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這位21歲西班牙國腳射入本季第5球，原來只是「頭盤」，於下半場為球隊閃電扳平再反先。他於64分鐘伏兵小禁區，把握紐卡素後衛盯人不夠貼身，接應加比爾捷西斯傳中撞射成3：3。兩分鐘後，當祖奧簡斯路在25碼左右起腳前，托利斯已率先入楔。簡斯路的射門中柱後彈向托利斯，雖然球速頗快，但托利斯仍能半車身撞射補中，完成個人在英超首個帽子戲法，並助球隊反勝。

車身補中，走位、反應、技術，缺一不可。（Getty Images）

曼城反勝紐卡素4：3（按圖放大）

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托利斯於開季前從華倫西亞加盟，擅長擔當翼鋒，外界視之為德國國腳利萊辛尼的代替人選。過去在西甲都是助攻多於入球，但今季在哥迪奧拿帶領下，攻擊才能開花。托利斯今仗戴帽之後，本季聯賽射入7球，比過去3季在西甲的入球總和，尚多1球。曼城今季聯賽入球之中，首席射手為射入12球的根度簡，其後依次為史達寧（10球）、馬列斯（9球）、加比爾捷西斯（8球），托利斯與菲爾科頓均入7球。但射門命中率（60%）與入球轉化率（28%），均由托利斯居首。

對水晶宮一戰入球，哥帥認定托利斯足以應付英超的防守要求。（Getty Images）

本月初曼城兩球淨勝水晶宮，托利斯取得士哥後，哥帥表明首次感覺他「能夠應付英超的體格要求」。哥帥今仗賽後的發言，進一步讚賞這名小將，「他在首季英超已有超卓的數字，把握力相當煞食，我要認真思考他能否擔當箭頭」。

他可以代替阿古路嗎？ （Getty Images）

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