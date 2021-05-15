【英超轉會】連格好事成雙首膺本月最佳　憂回歸曼聯禍福難料

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-15 21:56

連格從曼聯外借至韋斯咸後谷底反彈，一度助「鎚仔幫」打入前四位置，而「連美斯」的出色表現獲得英超賽會認可，贏得4月份最佳球員的殊榮，更憑對狼隊的入球同時獲得本月最佳入球，好事成雙。 「韋斯咸當係寶，紅魔鬼當係草」，即使連格表現如何亮眼，看來返回曼聯也未能贏得蘇斯克查的信任，更可能成為換取心頭好的交易籌碼。

連格在冬季轉會窗由曼聯外借至韋斯咸半季，「連美斯」及後的表現不用多談，至今已交出9個聯賽入球及4個助攻，成為「鎚仔幫」前場不可或缺的一員。

英超官方早前公布4月份最佳球員，連格力壓格連活特﹑阿歷山大阿諾特及伊恩拿祖等球員，當選上月最佳，生涯首度獲得此殊榮。「連美斯」上月推過半場，獨闖龍潭射破狼隊的一球，更獲選為4月份的最佳金球，連格好事成雙，連奪兩獎。

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經過2﹑3月兩次「食白果」後，連格如今終於獲獎，必須感激球迷的投票，以及隊友與教練團隊的幫助，更坦言這段時間是職業生涯的高峰，「這是我生涯中狀態最好的一段時期，穩定的上陣時間使我不斷進步，並協助球隊取得更多的勝仗。」

連格坦言這段日子是職業生涯狀態最好的時間。（資料圖片／Getty Images）

連格加盟韋斯咸後的入球：

韋斯咸暫時以58分排聯賽榜第6位，距離歐聯席位6分，聯賽餘下最後3輪，「鎚仔幫」的歐聯夢甚難圓，連格或未能向韋斯咸送上最後一份禮物。

「連美斯」的外借合約中，並不包括買斷條款，連格甚有可能來季返回「紅魔鬼」。在韋斯咸陣中，連格是無比重要的一員，曾經傳出「鎚仔幫」將不惜一切正式收購連格。

英超聯賽榜前8位最新形勢：（截至5月15日）

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在韋斯咸主帥莫耶斯麾下的連格，猶如化身球王一樣，莫耶斯表明心跡希望他留隊，但坦言球隊的處境十分被動，「連格明顯地十分享受在韋斯咸的時光，但我不清楚他加盟一事的可能性有多大，始終決定權在他手上，希望他視我們為選項之一，倘若他決定正式加盟，我們必定萬分歡迎他。」

在韋斯咸的連格谷底反彈，莫耶斯當然希望愛將留隊。（資料圖片／Getty Images）

可惜連格在曼聯陣中，位置卻是可有可無，更有可能淪為交易籌碼。曼聯與多蒙特翼鋒查頓辛祖多次傳出「緋聞」，英國《太陽報》早前透露紅魔鬼心未死，有意以連格加入求購辛祖的交易之中，希望順利購入心頭好。

即使連格在韋斯咸的表現有多搶眼，最終或許只能淪為收購查頓辛祖的交易籌碼。（資料圖片／Getty Images）

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