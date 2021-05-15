單車國家盃．香港站｜李慧詩休戰　港隊小將楊礎搖杜棹熙踩出驚喜

撰文： 葉詩敏 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-15 21:25

「女車神」李慧詩今日（15日）於單車國家盃沒有賽事，但港隊憑小將繼續發光發亮。21歲的短途「小師妹」楊礎搖在500米計時賽踩出個人最佳時間，男將杜棹熙亦在競爭激烈的競輪賽中取得第10名。

李海恩（Jessica）與楊礎搖3天以來均有上陣，二人今午轉戰500米計時賽。賽事僅得5名車手參加，Jessica和楊礎搖分別以第5及第3名進入晚上的5人決賽。

楊礎搖在500米計時賽決賽創個人最佳時間，她自言感驚喜。（高詩琦攝）

昨日在爭先賽首輪止步的Jessica，於決賽率先登場並踩出比資格賽快的36.149秒，仍敬陪末席。師妹楊礎搖則以爆發力衝得35.827秒，雖然僅得第4與獎牌擦身而過，仍突破個人最佳時間。金牌由2020世錦賽銅牌意大利好手Miriam Vece以34.022秒奪得。

將與李慧詩一起出戰東京奧運的Jessica坦言表現未如預期：「跟我的500米計時賽最佳時間有一段距離，不過我沒有專注練這項目，雖然這幾天的狀態不如預期，但教練團一直為我調整中，不太擔心。」對於明天煞科日的競輪賽，她自言目標是晉身1至6名決賽，暫時此階段不會想太多獎牌。

楊礎搖表示要改善起動的動作。（高詩琦攝）

雖然Jessica表現平平，但她替師妹楊礎搖踩出PB而高興：「她踩得很好，離獎牌僅差一點，我知道她有些少失望，但獎牌只是一個結果，最重要是過程，我想對她說，做好自己本份，今天對她來說已是金牌。」

東京奧運代表李海恩在500米計時賽表現未如理想，但仍為師妹踩出個人最佳成績而高興。（高詩琦攝）

楊礎搖劍指全運會獎牌

第一次參加國家盃的楊礎搖坦言對表現感意外：「沒有想過能有PB，比Jessica成績好亦是預期之外。」雖然僅得第4名無緣獎牌，「是有點遺憾，但第一次參加國家盃，能與各國強手競逐，是很好的經驗，知道自己的不足如起動需要改善」。她表示會再在起動下苦功，希望能在9月的全運會與Sarah一起踏上頒獎台。

21歲的杜棹熙於次圈僅得第4，落入7至12名次賽。（高詩琦攝）

21歲小將杜棹熙踩出驚喜（按圖）：

21歲男將杜棹熙在今站發揮不俗，昨日於1公里計時賽資格賽脫穎而出，躋身決賽，最終排名第8；今日在競輪賽亦於云云強手中躋身次圈。

與2020世錦賽競輪賽銀牌得主脇本雄太等好手同組的他，在領航車離開後由原來第5進佔到第4，日本小原佑太看準時機由外檔佔據，杜墮至第5。

進入最後一圈，兩名日本車手加速到前2位置，由脇本雄太率先衝線，最後杜以第4名完成，跌入7至12名次賽；最終以第10名完成賽事。緊隨上演的冠軍戰，大馬車手Muhammad Fadhil Mohd Zonis與日本兩名好手脇本雄太與新田祐大鬥到最後，終由Muhammad率先衝線封王。