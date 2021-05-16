單車國家盃·香港站｜李慧詩闖競輪賽決賽　電視免費直播爭第2金

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-16 12:24

將軍澳單車館閉門舉行的單車國家盃迎來煞科日，挾爭先賽金牌的「牛下女車神」李慧詩（Sarah）休戰一天後，今日（16日）偕隊友李海恩於強項競輪賽再登場，Sarah未受考驗下晉身下午冠軍戰。

東京奧運倒數100天，賽前表示會留港訓練直到奧運的李慧詩，今賽是其在東奧前最後一擊，全力以赴把握演練機會。

今站女子競輪賽僅得12名車手競逐，首圈分成兩組進行，小組前3名共6車手晉身下午3時24分的決賽。力爭主場第二金的Sarah在第一組登場，她抽籤排第6位起步，在一圈多後領航車未退場，李慧詩已加速「攝」上第4，在領航車離開後，她後上進佔前3位，最後一圈保持第2的她在最後直路發力超過日本梅川風子，以第一名衝線殺入決賽爭金。

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）勇闖單車國家盃香港站競輪賽決賽，力爭賽事個人第2金。（高詩琦攝）

李海恩在首圈另一組競逐決賽席位，面對日本好手小林優香與美國的瑪昆特（Mandy Marquardt），最終以最後一名完成，落入7-12名次賽；小林優香以第一名輕鬆衝線，與日本職業隊車手佐藤水菜以及太田Riyu包辦同組前3躋身決賽。小林優香將與Sarah正面交鋒，一報前日爭先賽屆居亞軍之仇。

羅子駿在8強將再面對日本對手。（高詩琦攝）

對手違例 羅子駿晉身爭先賽8強

同日兩名男將杜棹熙與羅子駿出戰爭先賽資格賽200米計時賽，分別踩出10.408秒和10.094秒，未能以前11名直接躋身16強，其後二人在32強勝出並雙雙晉級，杜最終敗予日本強手脇本雄大無緣8強。羅子駿其後與日本另一車手山崎賢人力拼，雖然後者率先衝線，惟因在最後200米違例進入對手線道，羅子駿獲得8強資格。

即使賽事閉門進行，觀眾仍可透過直播觀看金牌戰。除了女子競輪決賽外，下午將上演男子全能賽，昨晚摘下麥迪遜金牌的德國前世界冠軍Theo Reinhardt將再度上陣爭標。

單車國家盃香港站直播安排：