港超聯│林衍廷意外復出愉園負南區　潘文迪：態度改善應給予機會

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-16 18:47

因疑似性騷擾言論而被足總重罰的愉園球員林衍廷，在支付罰款代替部份刑期後今日（16日）於港超護級組賽事「意外」復出。球隊暫代教練潘文迪指對方場上表現搏命，值得一個改過自身的機會。

林衍廷因被指向球證羅碧芝發表涉及性騷擾言論，上月遭足總重罰禁賽10場，「快活谷」早前亦決定以25000元罰款代替一半停賽場數。

雖然會方一度稱會對他另作內部處分，或令這位後衛提早收咧，但結果愉園「回心轉意」，指若林衍廷態度有改善，球會不應抹殺他的出場機會。

林衍廷已完成5場停賽，今日在爭議聲中復出。（袁志浩攝）

比賽中段林衍廷一記攔截令佐佐木周倒地，他在一眾記者鏡頭前扶起對方。（袁志浩攝）

林衍廷復出 「溫提」隊友：瞓醒未？

球隊暫代教練潘文迪亦曾透露，林衍廷在場外對球會「有貢獻」。日前「快活谷」公布他以訓練員及球隊管理身份，服務愉園女子隊及青年隊的圖片。結果此子在完成5場「波監」之後，於今日鬥南區的首場「護級組」比賽中復出。

林衍廷今場未有出任左閘，反而客串左防中，開賽4分鐘更找到射門機會。當時查理史葛左路開出罰球，南區守衛解圍不遠，林衍廷於禁區頂右腳抽射差點笠死把關的蔡子濤。林衍廷今場表現甚為活躍，也一度反問隊友「瞓醒未」，又要求其他球員踢得「硬淨啲」。

林衍廷今場多番攔截，表現賽後獲教練潘文迪讚賞。（袁志浩攝）

【港超聯：愉園對南區精彩圖輯】（按圖放大）

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港足主帥揀MVP 最年長列文當選

不過愉園上半場已兩度失守，12分鐘先被南區主帥兼球員列文於混戰中頂入領先；39分鐘再被夏志明反擊輕鬆射入空門成2：0。

雖然「快活谷」完場前有袁世傑「執雞」追至較接近紀錄，惟結果仍以1：2不敵南區。全場年紀最大的列文（37歲）被港足主帥麥柏倫挑選為今場MVP，獲得10000元獎金。

南區列文頂入先開紀錄的一球，並獲得今場MVP獎項。（袁志浩攝）

隊友幫口說服教練 潘文迪：不會放棄林衍廷

潘文迪賽後被問及林衍廷復出一事，強調並非為事情「解釋」，只是敘述事實，「發生問題之後，他練習態度等都改善了很多。各位隊友也為他說話，指他雖有犯錯，但既然肯改進，是否應該給予機會？球會立場是培養年青球員，不會因為某些事而放棄他，希望扶他一把。」

他又認為林衍廷今場踢得落力、搏命是有目共睹，表示對方值得一個機會，「我們不會刻意再提這件事，這已成過去，會展望將來。」