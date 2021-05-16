單車國家盃．香港站｜李慧詩笑看奧運前失金　能去東京已是奇蹟

撰文： 葉詩敏 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-16 20:25

李慧詩（Sarah）相隔14個月重返國際賽場，於場地單車國家盃香港站奪得一金一銀，未能以兩金完美作結。 視為東京奧運備戰關鍵，女車神未因失金而氣餒，「疫情下能夠參加一個那麼特別的奧運，已是奇蹟」。

將一直留港至出發往東京，國家盃可說是Sarah奧運前終極一戰，她在周五的爭先賽強勢封后，今日（16日）轉戰競輪賽，憾負予日本好手小林優香，無緣金牌。

李慧詩甚少不是站在頒獎台最高一級，但她未因此而氣餒。（葉詩敏攝）

她的心情未受影響，坦言相隔14個月重返國際賽場，無疑有點緊張：「但我發揮是穩定的，輸比贏好，知道自己錯的地方，小林優香用特別的方法過人，今仗後有經驗在東奧防備，或不讓她跟後面。」

疫情下14個月未作賽 自言心情緊張

雖然不少世界級車手因疫情而未有來港，Sarah相信影響不大，因為能借助男隊友提升訓練強度；她反而認為勁敵如德國好手軒絲（Hinze Emma）等，一直未有出國比賽，僅得本地賽寓賽於操，或會不適應比賽節奏而影響發揮。

「今次看到不少美國車手也沒以往般『弗』。同時也看到日本女隊的水平提升了，不只是小林優香，其他日本競輪車手也有競爭力。」

Sarah於東京奧運期間絀連續5天作賽，今賽能讓自己習慣與教練團溝通方法、上場心理等，「太久沒有比賽，可以在今次釋放一下壓力，細執一些戰術」。

今場被小林優香（中）從後追過的李慧詩（右）坦言，落敗是個好經驗，對屈居亞軍未有太失望。（葉詩敏攝）

李慧詩出戰競輪賽決賽戰況（按圖）：

東京奧運漸近，上屆因「炒車」痛失奪牌機會的Sarah，終能在五環舞台捲土重來，她表示心情平穩：「可能今年太多事發生，疫情令大家沒有脾氣，現在大家像是落實東奧能順利舉辦，能夠參與一個那麼特別的奧運，已是奇蹟。我能以最佳狀態去參加，很感恩香港有這樣一個環境給我，只要我準備得好，對我來說就是成功的奧運。」

沈金康指失金為李慧詩提供了調整戰術的好機會：「對她的東奧很有幫助。」（葉詩敏攝）

沈金康：教練團能研究戰術

對於李慧詩今站一金一銀的成績，總教練沈金康表示在競輪賽失利並非壞事：「很多人對她拿不到冠軍很遺憾，李慧詩已14個月沒有比賽，證明她的判斷力和發力有很多空間，測試到她的狀態，今次的結果對她去東奧有很大幫助，教練團能研究戰術。」

港隊今站僅派出3女2男短途隊員出戰，兩名年輕車手楊礎搖與杜棹熙踩出驚喜，前者在500米計時賽刷新個人最佳時間，總教練沈金康表示滿意。至於在爭先和競輪賽首圈失利的李海恩（Jessica），沈教練認為她因在國內戰畢全國賽便回港參加國家盃，隔離下狀態和準備不夠充足，因而影響成績。

沈金康透露已取得東奧資格的女子麥迪遜賽、全能賽和男子公路賽，選拔人選仍未定，結果將在6月待香港單車總會公布。他又謂，李慧詩、李海恩與女子麥迪遜等場地單車車手，會留港訓練直到出發，其餘港將則分途在內地寓賽於操備戰，但最終所有港將均會由香港出發到東京。

李海恩於今站狀態平平。（高詩琦攝）

「隔離氣泡」賽事變數多 香港暫不辦UCI國際賽

此外，今次國家盃以「隔離氣泡」形式閉門舉行，UCI國家盃場地單車賽（中國香港） 籌委會主席梁志華表示，未來暫未有舉辦UCI轄下國際賽計劃。

以往世錦賽、國際場地盃等亦曾落戶香港，梁志華表示在外隊需要隔離下，變數甚多，「外隊是否信任我們的『氣泡』呢？也是一個問號」。他坦言暫未有以「隔離氣泡」形式籌劃賽事，今次賽會與政府「開特例」，不多不少是因為得到政府支持，考慮到港隊為東京奧運備戰所需。

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