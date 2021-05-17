西甲｜蘇亞雷斯絕殺　年紀大入球多直線抽擊巴塞　復仇只差一步

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-17 13:51

當日巴塞隆拿一句「我唔要你！」，蘇亞雷斯被迫離開魯營球場，轉投另一西甲勁旅馬德里體育會。 「阿蘇」周日（16日）聯賽攻入絕殺一球，距離西甲錦標只差一場勝仗；風水輪流轉，舊東家巴塞隆拿卻在主場告負，提早與錦標講再見。

猶記得季初的「巴塞大地震」，全因靈魂人物美斯要求離隊，一石激起千重浪，蘇亞雷斯不幸捲入漩渦。當朗奴高文接任主帥一職後，曾經致電蘇亞雷斯，直言他已不在陣容的一部分，特意逼他離開球隊，最終巴塞的如意算盤順利打響，蘇亞雷斯「如願」離隊並轉投馬體會。

蘇亞雷斯再談告別巴塞關鍵時刻 被逼離隊以淚洗面

美斯與蘇亞雷斯老友鬼鬼，可惜今季二人已各為其主。（Getty Images）

【阿蘇淚別巴塞轉戰馬體會】（按圖放大）

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當日巴塞嫌蘇亞雷斯年紀大，想以新血取代他，「阿蘇」轉投馬體會後充分展示自己的實力。正如今仗，年屆34歲的蘇亞雷斯再度挺身而出，全場7次試射，上半場已有一球中柱攻門，直至完場前為馬體會攻入反勝一球，並打破接近兩個月的聯賽入球荒，取得關鍵3分，驚險擊敗奧沙辛拿，距離聯賽錦標只差一場勝仗。

爭標亂鬥最終章 馬德里雙雄煞科戰決勝負 巴塞提早退出

馬體會完場前6分鐘連轟兩球，蘇亞雷斯正是入球功臣之一，反勝奧沙辛拿力克榜首位置。（路透社）

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馬體會只要在煞科戰擊敗華拉度列，便可繼2013/14球季後再度稱霸西甲。蘇亞雷斯賽後直言機不可失，下仗是全季最重要一仗，必須全力爭勝，捧走錦標。

「阿蘇」今季轉投馬體會後，效率依然，如今已累積20個聯賽入球，他的士哥含金量十足，今季已多次充當救世主，根據統計蘇亞雷斯的入球已為馬體會取得19分，假若沒有「阿蘇」，馬體會或許只可「爭四」。

蘇亞雷斯如今累積20個聯賽入球，是馬體會爭標路上的重要棋子。（Getty Images）

【蘇亞雷斯馬體會重新起飛】（按圖放大）

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蘇亞雷斯貢獻絕殺一球，隨時是馬體會今季爭標路上最重要的入球；諷刺的是，「阿蘇」舊東家巴塞卻在同日不敵切爾達，提早宣告爭標夢碎，恍如向當日放棄蘇亞雷斯的巴塞摑一巴，證明這是錯誤的一步，蘇亞雷斯與冠軍僅一步之遙，不知巴塞球迷有何感受？

蘇亞雷斯早前受訪時，坦認加盟馬體會是早有預謀，「加盟一支具競爭力球隊如馬體會，這個想法早吸引了我。」，蘇亞雷斯向巴塞的復仇大計，如今只剩下最後一步。

蘇亞雷斯離隊後首轟巴塞 感不受尊重：「我刻意投馬體會」

巴塞隆拿在魯營球場反勝為敗，美斯建功亦無補於事。（路透社）

【蘇亞雷斯的幸福家庭】（按圖放大）

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【有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯】（按圖放大）