足球熱話｜河床「健康11人」出戰自由盃　中場負傷守龍保住勝果

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-20 13:30

撲救、接波、出迎，手勢古古怪怪，內行人一看便知。 阿根廷勁旅河床應付南美自由盃分組賽，派出阿根廷前國腳、中場老將安素佩雷斯把守獨木關。足襟見肘之下，僅僅守住勝果，贏得如此艱辛，又是疫症惹麻煩。

河床在今晨南美自由盃分組賽，主場面對哥倫比亞球會聖達菲，安素佩雷斯（Enzo PEREZ）披上24號球衣，卻非傳統白底紅色「風紀帶」球衣，而是黃色龍門球衣。

安素佩雷斯上星期仍在防守泰維斯。（Getty Images）

這位替工全場盡力而為，但難掩新手上路的不安。高空球理應龍門接實，佩雷斯不受威脅下為免危險，還是雙手撥出界。聖達菲球員遠射，偏離目標，他還是推出界外為妙。

今仗披上門將球衣，臨危受命。（Getty Images）

河床在今戰對排在小組榜尾的聖達菲，開賽6分鐘已領先兩球，場內11名球員隨後專注防守。他們打醒十二分精神，協助佩雷斯保衛後方。雖然到了73分鐘失守，但餘下時間河床球員眾志成城，哀兵戰足全場下守住2:1勝果。場笛一鳴，佩雷斯立即跟職員歡呼，慶祝「捱完成場」。

河床的網頁顯示，只得11人，後備都沒有了。（網頁截圖）

35歲的佩雷斯代替國腳門將法蘭高艾馬尼（Franco ARMANI）把關，原因相當簡單：冇龍門。河床賽前爆發新冠肺炎疫情，隊中多達20人染疫，不能上陣。球隊只能僅僅湊夠11人上陣，不幸所有門將都要養病。上周阿甲盃賽事，河床派出青年門將阿倫戴亞斯（Alan Leonardo Díaz）首次在一隊上陣，應付宿敵小保加。球隊以緊急情况為由，申請追加戴亞斯進入自由盃名單卻不獲批。

這個把關手勢，各位專業與業餘守門員，有何評價？（Getty Images）

安素佩雷斯守門精選（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

由於佩雷斯早前拉傷腿筋，不能全場奔走，加上訓練時經常客串守龍，只好由他「擔正」。負傷上陣，力保勝果，難怪他賽後興奮莫名。

終於捱過艱苦一仗，安素佩雷斯（右）振臂慶祝。（Getty Images）

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