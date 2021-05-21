香港足球｜卓耀國缺席聆訊遭發拘捕令　一周前社交網站曾吐心聲

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-21 15:53

有「壞孩子」之稱的前香港足球代表隊成員卓耀國涉及一宗刑事損壞罪案件，案件今日（21日）提堂，但卓耀國未有如常出庭應訊，終被發出拘捕令。

早前涉及多宗淋紅油收數案的卓耀國，因涉及另一宗將軍澳康盛花園淋紅油事件被控刑事損壞罪，案件今日在觀塘裁判法院再提堂，惟卓耀國未有出席聆訊，被主任裁判錢禮發出拘捕令。

卓耀國另涉及兩宗同類案件及3項刑事毀壞罪，早前提堂後被法庭下令押後至6月再訊，期間獲准保釋。

卓耀國近日曾於IG吐心聲：（按圖放大）

卓耀國上月初起再活躍於Instagram，其個人帳戶曾上載自己身穿港隊戰衣的相片，並寫上「Face the life......Commemorate it.（面對人生，紀念它」；本月初又張貼多張過去效力港隊及不同球會的照片，指「If.....早知今日 Ｘ懷緬」，似乎暗示自己悔不當初。

卓耀國的足球生涯，不乏光輝時刻：（按圖放大）

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現年26歲的卓耀國在香港超級聯賽球隊標準流浪出道，效力過佳聯元朗及富力R&F等球隊，在2013/14年球季曾當選香港足球明星選舉「最佳年青球員」，惟場外屢次出現紀律問題，被封為「壞孩子」。

他早年曾外流瑞士次級聯賽球會基亞索，3年前更入選香港足球代表隊，協助港隊在當屆省港盃勇奪冠軍，但其後多次傳出疑被人追債的負面消息而再被棄用。

卓耀國今季一度轉投香港甲組聯賽球隊黃大仙，惟僅在開季首兩場正選上陣，及後比賽因疫情而再度停擺，他至今並沒有再為黃大仙披甲，亦已在該隊註冊球員名單中除名。