【港超聯】南區補時追平鬧入球羅生門　夏志明上訴得直獲球證改判

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-22 20:22

沒有降班的港超聯護級組今日（22日）由冠忠南區鬥標準流浪，兩隊為足總加碼的特別獎金而努力。最終南區補時階段追和流浪2：2，然而南區前鋒夏志明尾段入球一度被球證錯判為隊友比圖所得，他結果向足總上訴得直，將入球收歸己有。

護級組廿萬獎金誰屬，取決於這組最後6場賽事成績，而非最終積分榜排名；據了解，足總早於季前港超會已訂立此準則，惟及後主席貝鈞奇向傳媒講解時出錯，方導致外間誤會獎金直接由護級組冠軍奪得。

在護級組首戰皆取勝的南區跟流浪，同屬獎金及冠軍得主大熱。南區由21歲門將蔡子濤把關；護級組唯一入選港足的前鋒夏志明也擔正，此子因需隨港足赴巴林備戰世界盃外圍賽，煞科日鬥晉峰會缺陣；至於流浪亦派遣強陣，基藍馬、奧利斯、陳肇鈞、林嘉緯及盧均宜悉數正選。

流浪領先兩球慘被逼和

開賽僅5分鐘兩軍即起衝突，夏志明跟基藍馬於罰球開出前有碰撞，前者倒地後立刻上前投訴對方開㬹，但球證僅對兩人口頭警告了事。流浪先後有祖連奴兩度錯失黃金機會，完半場前終有斬獲。劉智樂搏得12碼，流浪由盧均宜操刀射入，43分鐘領先1：0。兩分鐘後，祖連奴「戴罪立功」，門前接應林嘉緯左路傳送頂近柱死角破網成2：0。

盧均宜射入12碼，為流浪先開紀錄。（袁志浩攝）

換邊後僅30秒南區即憑川瀨浩太遠柱頂反方向入網，追成較接近比分。戰至完場前南區卻掀起高潮，佐佐木周斬入禁區，川瀨浩太頭槌二傳，由夏志明近門撞入得手。結果南區戲劇性以2：2逼和流浪，雙方均有機會競逐特別獎金；而南區則於積分榜領先對手1分。

流浪完場前被追和，痛失兩分及爭奪特別獎金的優勢。（袁志浩攝）

夏志明比圖鬧入球羅生門

完場後南區球員大肆慶祝，唯獨射手夏志明鬱鬱寡歡，皆因當時足總判定補時一球為比圖所入。這位港將及後走到邊向足總競賽部投訴，強調隊友比圖根本沒有接觸皮球，甚至沒有走入禁區。

當事人比圖受訪時未有正面回應入球過程，他稱由誰入球無關重要，認為追平是全隊功勞。主教練列文則表示：「如果是James（夏志明）的入球，我也很高興，讓他帶着12個港超入球向港隊報到。但只要球隊保持現有的士氣，誰入球也沒有分別。」足總指球證於賽後推翻決定，將該入球計算為夏志明所得。

夏志明完場後甚為不滿，一度走向場邊向足總投訴其入球被錯判為隊友所得。（袁志浩攝）

+ 9 + 9 + 9

南區來季續戰港超 「限米煮限飯」

至於南區早前已確認下季繼續征戰港超，主席陳文俊指最大原因是球員表現對辦：「搞波最重要是有價值。球員近來比賽鬥志無需懷疑，值得機會參加港超，我們透過冠忠巴士找到新贊助，決心要盡本份維持這份關係，讓球員有工作做。」

南區最近先後有外援卡希爾及柏度離隊，惟陳文俊指目前對來季組軍沒太多想法，強調會「限米煮限飯」，班費跟目標會跟今季相約。「就算2000萬班費也可能得不到冠軍，500萬班費贏冠軍卻也不出奇。我們是區隊，便盡量做好應有工作，沒有什麼期望。」

他透露球會「講感情」，組軍會優先考慮現有南區球員，並嘗試在港超覓新兵，「班費養不到太多人，大約17、18個，主要會找被其他球會棄用的失意球員。」