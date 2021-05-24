英超｜熱刺後勁改變倫敦三雄命運　車路士輸波入前4杜慈認符碌

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-24 13:14

熱刺憑加里夫巴利末段梅開二度，作客以4：2擊敗李斯特城，這場的賽果影響了Big 6中倫敦三雄的命運。熱刺固然憑自己的雙手贏波，鎖定第7名，取得來季首設的歐霸聯（Europa Conference League）資格；至於煞科戰不敵阿士東維拉的車路士，就全靠熱刺「幫手」打低李城，他們才保得住前4歐聯席位。至於阿仙奴雖然贏波，但由於熱刺都贏，所以只能以第8成完成，緣盡來季各項歐洲賽。

在英超煞科日，如果車路士順利擊敗維拉，便不用理會其他賽果，肯定獲得前4名的歐聯席位，但「藍戰士」陰溝裏翻船，作客以1：2不敵中游的維拉，差點跌出前4。同日，爭4對手李斯特城在一度主場領先熱刺，如果李城維持紀錄完成，車路士就會跌出前4名。不過，熱刺在尾段大爆發，連入3球，包括加里夫巴利梅開二度，反勝李城4：2，變相幫到輸波的車路士取得第4名。

英超︱李斯特城末段自爆失前四 車路士戲劇性搶得歐聯最後一席

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+ 20 + 20 + 20

車路士38戰得67分，力壓66分的李城。車路士領隊杜慈賽後都認為有運，他甚至直言：「我們很幸運，熱刺幫我們完成了工作。在我們對維拉的比賽結束前幾分鐘，我就知道結果，因為李城的比賽比我們的早完場。」

杜慈賽後承認，是熱刺幫到他們贏得歐聯席位。（路透社）

車路士在這場對維拉的比賽沒有留力，杜慈強調球隊是帶住求勝心而來。他表示球隊創造了很多埋門，但把握力欠奉，他說：「我們還是一支年輕的球隊，我們想去進步，從每場比賽中學習，整個球季也是這樣的。我們需要保持清白之身，去彌補我們（進攻上）冷靜及精準度的不足。今場我們在死球失了兩球，真的很難平反敗局，儘管我們製造到足夠的攻勢。」

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+ 8 + 8 + 8

杜慈今場還收到個壞消息，正選門將艾度亞文迪撲救時撞中門柱受傷，半場時退下火線。杜慈賽後透露，文迪覺得肋骨很痛，但要待更詳細檢查才知道他的傷勢，未知文迪能否趕及歐聯決賽復出。

車路士門將文迪勇戰受傷，未知能否趕及歐聯決賽復出。（路透社）

在熱刺作客李城的比賽，熱刺大部分時間落後或者踢成平手；同日阿仙奴在下半場初段就連入兩球，領先白禮頓2：0，最後亦以這個紀錄完場。如果熱刺失分而阿仙奴贏波，熱刺就會被北倫敦死敵爬頭，失去第7位。不過，由皇家馬德里外借回來的加里夫巴利分別在87及96分鐘建功，幫熱刺反勝李城4：2，助球隊以62分鎖定第7位，再一次在聯賽榜力壓61分的阿仙奴完季。

巴利完場前梅開二度，為熱刺帶來3分，壓過阿仙奴，取得歐洲賽資格。（路透社）

除了「為啖氣」外，英超第7名及第8名亦有大分別，熱刺取得第7名後，奪得英超唯一一席歐霸聯（Europa Conference League）資格，至於阿仙奴就緣盡所有歐洲賽事，來季專心踢國內比賽。

2021/21英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

2020/21英超射手榜：

+ 3 + 3 + 3

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