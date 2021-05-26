歐霸決賽｜三冠王22周年註定曼聯捧盃？　球場職員意外預言成熱話

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-26 14:00

歐霸盃決賽本港時間今晚深夜3時舉行，英超代表曼聯會遇上西甲的維拉利爾。賽前球場職員測試大螢幕卻意外成為熱話，「預言」格連活特當選最佳球員；適逢比賽日5月26日（當地時間）是曼聯三冠王22周年，難道紅魔奪冠是天意？

歐霸盃決賽將在本港時間今晚深夜3時於波蘭格但斯克（Gdansk）上演，賽前一日球場職員按照慣例都會檢查各種設備，確保比賽期間可以正常運行。

而要測試球場大螢幕，就必需預先播放所有賽事資訊的畫面，結果職員「公布」決賽全場最佳球員時，就用上曼聯前鋒格連活特；如此有趣一幕被人拍低放上社交網站，隨即引來球迷熱議，有人更視此為「預言」。

球場職員測試時用上格連活特為決賽全場最佳球員。（Twitter@SimonPeach）

網民紛紛留言，指此舉或是心理戰之一，用以向「綠木」施壓、刺激他的場上表現；有人就笑指當全世界都活在當下，格但斯克的明天卻已經來臨。最誇張的是有人再「爆料」，指職員於測試展示比賽數據期間，再度「推測」紅魔後衛艾歷拜利領紅，令該網民揚言球場員工是「靈媒」。

曼聯晉級歐霸盃決賽之路：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

曼聯守將拜利領紅又會否成真？（Twitter@marcoschs2）

格連活特：我們需要歐霸冠軍

「預言」之所以有人信以為真，皆因格連活特狀態認真不錯。這位19歲小將在最近8場英超賽事中攻入6球，昨日更入選英格蘭出戰歐國盃的初選名單，今晚大有機會正選披甲。

他賽前受訪時透露，紅魔已有一段時間跟錦標無緣，希望透過奪冠來證明球隊正踏上復蘇之路，「加入青年軍以來，在球會的牆上看過許多前輩捧起歐聯、英超、足總盃等冠軍。如果我們想成為全世界或全英格蘭最好的球會，就必須把獎盃帶回家，我們需要這座歐霸冠軍。」

曼聯下半場狂轟5球，結果在奧脫福大勝羅馬6：2。（Getty Images）

Stadium operators are testing the screens & tipping Mason Greenwood for a big night pic.twitter.com/O7ApWa4oDg — Simon Peach (@SimonPeach) May 25, 2021

撞正曼聯三冠王22周年 註定蘇斯克查再奪冠？

曼聯主帥蘇斯克查亦有同感，這大有機會是他執掌紅魔後的首個冠軍。而決賽日正好是曼聯三冠王22周年，1999年的今天，紅魔在歐聯在決賽補時連入兩球，戲劇性反勝拜仁慕尼黑封王，寫下經典，難道一切都是命運安排？

22年前的今天蘇斯克查助曼聯贏得歐聯，今日再戰歐霸決賽，能否再一圓冠軍夢？（路透社）

重溫曼聯1999年三冠王功臣：（按圖放大）

+ 19 + 19 + 19

這位挪威教頭表示：「我們是支年輕球隊，過去幾年在重建，當球員嚐到冠軍滋味，也許會有動力渴望更多，我對麾下很有信心。」他又相信曼聯只有在決賽勝出，才算擁有一個成功的球季，「我們是有進步，但成功與否，在決賽後才可下判斷。」

蘇斯克查年代轉會神操作：（按圖放大）