【歐霸】迪基亞暴露最明顯弱點　艾馬利：賽前無練過射12碼

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-27 11:21

曼聯門將迪基亞在12碼大戰中宴客，結果球隊與歐霸冠軍失之交臂，輸波重責難以全數落在這名西班牙鋼門身上。 迪基亞過往不乏神救，但撲12碼似是他的弱項，翻查過往數據，迪基亞對上一次成功撲出12碼，竟然已經是5年前。

曼聯與維拉利爾在今年歐霸決賽上演一場精彩的12碼大戰，雙方頭10輪全數命中，結果兩軍場上的22人亦要先後操刀，這個循環在曼聯門將迪基亞身上斷纜，被對方門將魯利撲出，結束一場12碼馬拉松。

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肩負全數壓力的迪基亞，助跑前眼神有點游離，看似不夠信心，結果射門被魯利撲出。門將射失12碼，也許是非戰之罪。

迪基亞12碼宴客後，曼聯眾將頹然坐在地上。（Getty Images）

迪基亞主射12碼片段：

The moment De Gea's penalty was saved to hand Villarael the Europa League title! #UELFinalpic.twitter.com/zOO37u4xfD — SoccerMatrix ⚽ (@Soccer_Matrix) May 26, 2021

迪基亞今仗由法定時間至互射12碼，竟然錄得零次成功撲救。這名西班牙門將先後被對手全隊12碼射破，撲救時感覺有點反應較慢，正如柏利祖主射的一球，迪基亞捉到路，但未能及時撲出。

迪基亞面對維拉利爾全隊的12碼，全數未能撲出。（Getty Images）

【《曼徹斯特晚報》今場曼聯球員及蘇斯克查表現評分（以10分為最高）】

+ 7 + 7 + 7

根據足球數據網站《Transfermarkt》的紀錄，迪基亞生涯有64次撲12碼機會，只是救出其中11球，如今已經連續25次被對手射破，而對上一次成功撲救已經是5年前，撲出當時依然效力愛華頓的盧卡古射門。

迪基亞對上一次成功撲出12碼已經是2016年4月，當時的盧卡古依然效力愛華頓。（資料圖片／Getty Images）

沒有對比，沒有傷害，曼聯另一名門將甸恩軒達臣，他的12碼撲救成功率卻比迪基亞高得多，生涯中面對19次12碼，撲出其中8球，成功率超過四成。

曼聯名宿史高斯賽後坦言，雖然在互射12碼階段一切也可能發生，但迪基亞的感覺就像不能撲出12碼，他的直覺並沒有錯。

過往數據而言，甸恩軒達臣撲救12碼的能力遠比迪基亞為佳。（資料圖片／Getty Images）

曼聯錯失冠軍眾將難掩失望：

+ 3 + 3 + 3

維拉利爾全軍高質12碼 魯利：我都唔知點射就入咗

相信不少球迷難以料到，最後需要出動兩名門將主射，射足11輪才分出勝負。首先操刀的維拉利爾門將魯利，踏順步韻右腳掃把腳一射直飛入網，勁度十足。原來是魯利生涯的首個12碼，「這是我生涯首度主射12碼，我只想把皮球放進網內，如今也忘記了自己是怎樣做到，我猜我是堅定地大腳一射，皮球便入網了。」

維拉利爾的魯利一射一救，成為球隊的奪冠功臣。（路透社）

維拉利爾所有球員全數射入，更不乏高質素的靚波，莫非賽前有秘密練兵？領隊艾馬利直言沒有這回事，從來也不會練習射12碼，並盛讚球員們在巨大壓力下，仍能射出精彩的12碼。

無偷練所言非虛，「黃色潛艇」隊長艾比奧爾稱球隊過去兩天沒有操練射12碼，而他更是自小首度處理極刑。艾馬利與眾將的賽後風涼話，彷彿在迪基亞的傷口上一再灑鹽。

+ 2 + 2 + 2

【曼聯今場作出5個換人調動，全部在100分鐘後出現】