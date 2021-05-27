英超總結｜盤點今季十大最成功轉會　借將顯功架　中型班變精明眼

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-27 21:52

一年容易又完季，英超球季完滿結束，不少初來乍到的英超新丁有亮眼表現；此外，借將亦闖出一片天，獲得重生的機會，不妨一同盤點今季10大最成功的轉會。

1. 馬天尼斯（門將／阿仙奴-->阿士東維拉）

今季重返酋長球場倒戈的馬天尼斯，力保不失。（路透社）

從阿仙奴轉投阿士東維拉的馬天尼斯（Emiliano Martínez），不少人認為這是自貶身價，這名阿根廷門將以行動直接反擊。在阿仙奴長居後備的馬天尼斯為上陣機會毅然出走，今季擔當球隊一號門將，大打身價波，全季15場力保清白之身，助維拉在季初一度登上前列位置。

馬天尼斯以出色表現，贏得球迷歡心，獲選為維拉今季最佳球員。除此以外，馬天尼斯在英超官方領隊遊戲《英超Fantasy》亦「深受愛戴」，即使球隊失守，他仍可取得分數，他全季錄得142個撲救，並以186分在英超Fantasy冠絕一眾門將。

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2. 奧尼屈堅斯（前鋒／賓福特-->阿士東維拉）

奧尼屈堅斯今季成為利物浦剋星，兩循環合共攻入4球。（資料圖片／Getty Images）

這名以3300萬英鎊從英冠賓福特加盟的前鋒，是今季維拉兩大得意收購之一。要數屈堅斯的代表作，必定是在利物浦身上連中三元，協助球隊7：2大破紅軍。

屈堅斯「升呢」鬥英超的首個球季，聯賽累積14個入球及5個助攻，在射手榜排第8位。這名25歲的維拉前鋒，今季表現絕不失禮，獲得國家隊主帥修夫基的青睞，首度代表國家隊上陣，更入選英軍33人的初選名單，有望出戰下月的歐洲國家盃。

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+ 6 + 6 + 6

3. 連格（翼鋒／曼聯-->韋斯咸）

連格加盟韋斯咸後，重獲新生，更重新入選英格蘭國家隊。（路透社）

由曼聯外借至韋斯咸半季的連格，相信他的精彩表現不用多談，加盟「鎚仔幫」後猶如球王上身，半季上陣16場交出9個入球及5個助攻，同時領韋斯咸一度進佔前四位置。

「連美斯」縱然未能助韋斯咸取得歐聯席位，但他以半季時間再度贏得修夫基的信任，重新獲英軍徵召，實在是個勵志故事。

連格在韋斯咸如魚得水，彷彿只有莫耶斯擁有他的「說明書」，外界多次盛傳「鎚仔幫」有意買斷，但遲遲未作決定，如意算盤未必打得響。

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+ 5 + 5 + 5

連格加盟韋斯咸後的入球：

4. 蘇錫克（防中／布拉格斯拉維亞-->韋斯咸）

蘇錫克在莫耶斯的麾下成為「新費蘭尼」。（資料圖片／Getty Images）

韋斯咸的出色轉會操作，豈止連格一人，捷克高大中場蘇錫克（Tomas Soucek）今季從布拉格斯拉維亞加盟，在莫耶斯麾下恍如變成「費蘭尼2.0」，更是在連格加盟前的得分主力，他的頂上功夫出色，無論角球、死球均是一大得分點，全季聯賽攻入10球，絕對上是「鎚仔幫」的奇兵之一。

莫耶斯具有獨得的買人眼光，難怪他也直言這宗收購是神來之筆，倘若蘇錫克繼續留效的話，更有望成為韋斯咸的傳奇球員。

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5. 卡雲尼（中鋒／自由身-->曼聯）

曼聯今季最後一場主場賽事，卡雲尼以一記精彩的入球，為球隊開紀錄。（路透社）

免費加盟曼聯的烏拉圭老將卡雲尼，當他登陸英超時，不被外界看好，認為以他34歲之齡難以應付英超的高強度節奏。

卡雲尼旋即以表現證明自己寶刀未老，卡士猶在，加上他的經驗搭夠，以一己之力帶動鋒線，是紅魔鬼夢寐以求的中鋒人選。除了數糊能力外，他在場上不惜氣力奔跑，當隊友有麻煩時挺身而出，這種感染力正是曼聯隊中所缺乏。

曼聯與卡雲尼達成共識，續約一年，暫時解決鋒線的問題，多一季時間物色適合的前鋒，亦可教導隊中的年輕球員，一舉兩得。

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+ 13 + 13 + 13

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6. 艾度亞文迪（門將／雷恩-->車路士）

艾度亞文迪今仗首6場為車路士把關，全數力保不失。（路透社）

車路士天價門將阿列沙巴拿加「派膠」頻頻，忍無可忍下，球隊從雷恩引入艾度亞文迪，僅花2200萬英鎊，對比Kepa絕對是超值價。這名塞內加爾門神甫加盟即有好表現，頭6仗全保清白之身，效果立竿見影。

文迪全季英超16場保持不失球，已成為車路士防線不可或缺一人，當Kepa上陣時的狼狽模樣，更見文迪在陣中的重要性。

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7. 魯賓戴亞斯（中堅／賓菲加-->曼城）

首度登陸英超的魯賓戴亞斯，今季已當選FWA足球先生。（Twitter截圖）

自從曼城傳奇高柏尼離隊後，「藍月亮」一直尋找可靠的中堅，今季終以6800萬歐元從賓菲加收購魯賓戴亞斯，成為防線的最後答案。24歲的戴亞斯夥拍過往慌失失的史東斯，有個可靠的好同事在身邊，令人失望多時的史東斯竟可脫胎換骨，二人組成固若金湯的中堅組合，為重奪英超和殺入歐聯決賽奠下基礎。

曼城早前面對巴黎聖日耳門的歐聯4強，戴亞斯再度展示過人的防守能力，即使面對尼馬及麥巴比同樣毫無懼色，次回合更使對手全場零中目標攻門。

首季登陸英超，戴亞斯的表現有目共睹，獲選為今季英格蘭足球記者協會（Football Writers' Association，簡稱FWA）的足球先生，是對這名葡萄牙鐵衛的一大肯定。

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+ 4 + 4 + 4

8. 韋洛克（中場／阿仙奴-->紐卡素）

戰至季尾，阿仙奴借將韋洛克入球停不了。（路透社）

借將發功，豈止連格，由阿仙奴外借至紐卡素的韋洛克（Joe Willock），頓時成為「喜鵲」的福星，首仗代表紐卡素上陣已有進賬。此子更在季尾大爆發，連續7場上陣攻入7球，追平傳奇射手舒利亞的紀錄。

韋洛克愈踢愈順，即使面對利物浦﹑曼城及熱刺等強隊亦有士哥，難怪最近已有消息傳出，紐卡素有意買斷這名21歲的英格蘭新星。

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韋洛克季尾入球停不了：

9. 祖達（前鋒／狼隊-->利物浦）

迪奧高祖達不時在關鍵時刻挺身而出。（Getty Images）

從狼隊以4000萬鎊加盟利物浦的迪奧高祖達，今季成為紅軍的奇兵，加盟初段已貢獻不少奠勝球，尤其今季陣中三大前鋒之中，文尼和法明奴二人長期啞火，祖達經常擔當隊中及時雨，他的入球屢次為球隊奠勝或追平，額外為紅軍搶得10分之多。如果不是有他，利物浦今個災難球季或會一發不可收拾。

利物浦前線有三叉戟，人才鼎盛，祖達今季即使受傷患困擾，仍然打出一片天。主帥高普列出祖達的四大優點，證明他為何加盟紅軍，「他有速度，能夠串連進攻，能防守，也能逼搶」，加上他可勝任多個位置，增添排陣時的彈性。

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10. 科芬拿（中堅／聖伊天-->李斯特城）

科芬拿（左）今季在老將伊雲斯身上獲益良多。（資料圖片／Getty Images）

「千禧後」法國中堅科芬拿（Wesley Fofana），今季據報以3650萬鎊加盟李斯特城，球隊一直以蘇恩古及伊雲斯扼守中路，惟蘇恩古因傷休息兩個月時間，科芬拿隨即取得上陣機會。

夥拍經驗老到的伊雲斯，科芬拿的表現漸入佳境，已成為李城後防的重要一員，更獲選為球隊今季最佳年青球員。初來乍到，科芬拿幸得主帥羅渣士及兩名前輩的指導下，才可如此快適應。

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2021/21英超聯賽榜前10位：

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2020/21英超射手榜：