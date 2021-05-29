歐聯熱話｜杜慈扮哥迪奧拿跳「指揮舞」極搞笑　神似度值幾多分？

撰文：顏銘輝
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英國《太陽報》在Twitter分享一段有趣的片段，車路士領隊杜慈手舞足蹈，十分肉緊，據講他在一班車路士球員面前，扮演曼城領隊哥迪奧拿日常督師的動作。最搞笑的是，最後杜慈發現剛才的「表演」全被拍下，唯有尷尬地向鏡頭揮手。
英國《太陽報》的Twitter昨日分享了一段片段，見到杜慈穿着車路士的藍色外套，面對幾位穿白色上衣的男人，估計那些是車路士的職球員。杜慈拉一拉衣領，微微蹲下身，肉緊地指住自己的額頭，之後舉起食指，指向前方，雙手不停做動作，最後又以指額頭作結。
【杜慈模仿哥迪奧拿動作逐格睇（按圖放大）】
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《太陽報》表示，杜慈正模仿哥迪奧拿的動作開玩笑，去娛樂車路士的球員。曼城主帥哥迪奧拿督師時向來動作多多，無論在更衣室講解，抑或站在場邊指揮，他都會加入大量肢體動作。
【按下圖看杜慈搞笑表演】
Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression 😂— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2021
The look when he sees the camera is golden 🤣 pic.twitter.com/r6WqIMacN0
曼城及車路士將會香港時間今晚深夜3時在葡萄牙的波圖上演歐聯決賽。
【哥迪奧拿激情Teamtalk片段】
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歐聯決賽球隊簡介（按圖放大）
本周歐聯直播：
5月30日（周日） 03:00 曼城 VS 車路士（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播）
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