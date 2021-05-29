東京奧運｜何詩蓓明轉攻蝶泳領軍衝接力　卓銘浩再破港績續衝A標

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-29 20:14

東京奧運各項游泳接力賽達標期下月底截止，港將在一連兩日的香港長池分齡賽次回合，全力衝擊奧運A標。

香港長池分齡賽今周末在維多利亞游泳池上演，賽事雖沒有開放予觀眾入場，惟泳手能最多登記一名家屬入場。比起此前閉門於體院進行的泳賽，今戰重現比賽氣氛。

港隊女將譚凱琳與楊珍美今日戰畢個人賽事後，明日偕隊友歐鎧淳和何詩蓓力爭以外卡前四取得奧運女子4x100米混合泳接力入場券。

手握東奧50米、100米及200米自由泳資格的星將何詩蓓（Siobhan），今日缺戰200米自由泳賽事，估計集中火力明日接力賽。接力隊員的譚凱琳與楊珍美則分別在50米自由泳與100米蛙泳名列第一，二人表示獲家人到場打氣感高興，今日首日有助準備好比賽狀態，明日會在接力發揮得更好。

港隊原於2019年世錦賽女子4×100米混合泳接力，以4分03.52秒排第14名，緣慳前12名直闖東奧。港隊最少要將時間推前1分30秒才能追回被歐洲強隊拋離的排名，以外卡前4躋身東奧。

譚凱琳表示對明日接力隊陣容有信心。（梁鵬威攝）

已取得奧運A標的何詩蓓明日將轉項以蝶泳上陣，與歐鎧淳（背泳），譚凱琳（自由泳）以及楊珍美（蛙泳）組成4×100米混合泳接力隊，明日一戰是截標前最後機會，楊珍美笑謂會「出盡200%」力氣去游。

她坦言：「該做的已做了，亦辛苦訓練過，現在是全力發揮的時候，把握最後機會，看我們能達到什麼。」她對隊友有信心，「當你與隊友在一起，會更加興奮和搏盡。」

香港50米蛙泳紀錄保持者譚凱琳亦對明日衝擊入奧有信心，「4人加起來應該可以，為了團隊會去到盡。」

譚凱琳在2019年世錦賽偕鄭莉梅、何詩蓓與何南慧，合力取得女子4×100米自由泳接力奧運資格，雖然東奧面對不少反對聲音，大有機會於東奧亮相的她表示：「作為運動員，責任是盡力游好。」她指不會理會太多外界聲音，盡全力比賽。

楊珍美指已練習交接默契，對明日衝擊更快時間有信心。（梁鵬威攝）

+ 8 + 8 + 8

卓銘浩盼以「非人類」A標入奧

此外，首日賽事有兩個新香港紀錄誕生，力爭200米自由泳A標的卓銘浩雖衝標失敗，仍刷新由個人保持的港績；另一100米背泳紀錄則由劉紹宇打破，加上他在4月打破200米背泳港績，連同50米背泳手握3項背泳香港紀錄。

已達200、400及800米自由泳B標的新星卓銘浩，暫時是最大機會獲外卡登奧的男泳手，今日他在200自游出1分47.61秒的新香港紀錄，惟較直入奧運的A標慢0.59秒。「今日都有點失望，游之前給自己太大壓力，因為就快截標，想盡早達標未免自己長期很緊張。」

卓銘浩坦言未能在今日達到奧運A標略感失望。（梁鵬威攝）

縱然有3個B標在手，剛在18日踏入19歲的他坦言希望以A標直入奧運，「想用A標真真正正取得奧運資格，我都知A標真的很難，是非人類時間。」他今日獲隊友打鼓助威，亦有爸爸到場支持，「他有一年沒有看過我比賽，想他看到我這一年付出了多少，證明自己。」他明日將出戰100自和400自續衝A標。

卓銘浩將在明日再登場，衝擊400自A標。（梁鵬威攝）

至於另一男將何甄陶（Ian）在今月初的計時賽以22.09秒刷新50米自由泳香港紀錄，距直入東奧僅差0.08秒。今日他在分齡賽游出22.54秒，未能達到A標，他坦言不太感到有壓力，會在下月底的第3回合再衝A標。

劉紹宇以56.50秒打破100米背泳香港紀錄，舊紀錄為謝旻樹於2014年創下的56.63秒。（梁鵬威攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）