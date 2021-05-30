歐聯決賽｜杜慈個半月內3殺哥迪奧拿 與堤亞高施華擁抱盡在不言中

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-30 10:48

去年歐聯決賽頒獎儀式上，杜慈與堤亞高施華在冠軍獎盃前相擁，強忍失望的淚水，遺憾未能助巴黎聖日耳門（PSG）贏得冠軍。 一年過後，兩人換個身份，再次在歐聯決賽上擁抱，跟上次不同，今次他們分享的是喜悅及興奮，齊為車路士登上王座，彌補去年的遺憾。

156日之前，杜慈遭PSG炒魷，如今他已是歐洲冠軍。

杜慈今年初獲聘為車路士領隊時，當時藍戰士排聯賽第9位。半季不到的時間，杜慈帶領車路士強勢反彈，打入足總盃決賽，得到英超前4名，並在他執教車路士的第30場比賽，就為球隊捧走史上第二座歐聯冠軍。

去年，他帶領PSG打入歐聯決賽，但不敵拜仁慕尼黑。

杜慈親吻歐聯獎盃。（路透社）

一季內領車路士三殺曼城

自從杜慈在1月底接掌後，車路士成為歐洲防守最好的球隊。比較同期的歐洲5大聯賽球隊，車路士各項賽事30場入面，有19場保持清白之身，是保持不失球場次最多的球隊，排第2的是23場有14場不失球的摩納哥，之後是13場不失球的曼城、曼聯及西維爾。

不計哥迪奧拿執教巴塞隆拿B隊的時期，杜慈成為第二位連續3次面對哥迪奧拿都贏到的領隊，對上一位是帶領利物浦的高普。杜慈先在4月中的足總盃4強贏曼城1：0，之後到5月初的英超聯賽，作客贏曼城2：1，最後到今場歐聯決賽勝1：0。

【杜慈上任車路士主帥後，面對6大名帥10戰不敗（按圖放大）】

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上屆歐聯，他與巴西中堅堤亞高施華還在PSG，經歷決賽落敗的失望，施華今季加盟車路士，杜慈在季中走馬上任，兩人在倫敦重逢。儘管施華在上半場傷出，但車路士最終贏出，他跟杜慈可以彌補去年的遺憾，激情相擁。

【同一個擁抱，事隔一年，天與地的感受】

杜慈執教車路士約4個月，曾3次面對哥迪奧拿，分別兩次面對施蒙尼及施丹，還有鬥高普、摩連奴及安察洛堤各一次，結果全數保持不敗，贏出了當中9場，而且合共只失2球。

車路士一球力克曼城，相隔9年再度稱霸歐聯。（路透社）

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德國教頭歐聯三連霸

巧合地的是，最近3屆歐聯皆由德國主帥贏得，2019年高普領利物浦封王，去年菲力克率拜仁贏得冠軍，到今年的是杜慈。

再者，德國教頭似乎有知恥近乎勇的特質，2012年希歷基斯領拜仁在決賽不敵車路士，翌年便再入決賽擊敗多蒙特贏冠軍。2018年高普的利物浦在決賽不敵皇家馬德里，翌年高普再帶紅軍入決賽，就擊敗熱刺封王。杜慈上屆決賽帶領PSG飲恨，今年他轉教車路士，就即刻贏得錦標。

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