【法網】大坂直美宣布退出法網公開賽　曾因缺席賽後記者會被罰款

撰文: 羅堃怡 最後更新日期: 2021-06-01 02:54

日本女子網球手大坂直美,今(1日)在社交媒體宣布,將退出法國網球公開賽。大坂直美指為了賽事、其他球手及她本人,退出賽事是目前最合適的做法,令各界焦點可以重新放在賽事上。

大坂直美Twitter。(網上截圖)

23 歲的大坂直美在 Twitter 上說︰「這不是我幾天前發帖時想像或打算的情況」(This isn't a situation I ever imagined or intended when I posted a few days ago.),她認為現在對於比賽、其他球員和她的幸福來說,最好的事情就是她退出,這樣每個人都可以重新專注於巴黎正在進行的網球比賽。(I think now the best thing for the tournament, the other players and my well-being is that I withdraw so that everyone can get back to focusing on the tennis going on in Paris.)她說:「我從不想分心,我承認我的時機並不理想,我的信息本來可以更清晰。」(I never wanted to be a distraction and I accept that my timing was not ideal and my message could have been clearer.)

大坂直美因缺席記者會被罰款。(Getty Images)

大坂直美日前在女單首圈淘汰羅馬尼亞球手後,因為拒絕出席記者會,被罰款15000美元,並被警告如果再犯,可能被取消參加法網和未來的大滿貫賽事資格。她在比賽前籌備過程中已表示,她不會參加強制性的新聞發布會,理由是記者提問球員的方式,會影響她的心理健康。