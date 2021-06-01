【足球轉會】史達寧傳被曼城放棄　藍月亮為搶卡尼不惜二換一？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-01 12:33

歐聯決賽之後，重磅轉會傳聞陸續出現。坊間先是驚傳失落歐聯的曼城，放棄翼鋒史達寧，英國《太陽報》繼而拋出更震撼的獨家消息：「曼城提出以史達寧和加比爾捷西斯二人，交換熱刺前鋒哈利卡尼。」

史達寧（Raheem Sterling）被曼城放棄，看似天方夜譚，這個26歲英格蘭球星自2015年從利物浦加盟藍月亮以來，一直站穩正選一席，也是領隊哥迪奧拿的愛將之一。他為球隊292次上陣攻入114球和助攻87次，3次高舉英超冠軍4次贏得聯賽盃並有1次足總盃進帳。

然而今季他在場上影響力不及前幾季，季尾開始他更不時要坐冷板，球隊早已穩奪的英超就算了，歐聯自淘汰賽階段開始，他沒有一場踢足90分鐘——16強對慕遜加柏首回合69分鐘被收起，次回合後備上陣20分鐘；8強對多蒙特兩回合加起來只踢過2分鐘；4強對巴黎聖日耳門又是首回合被收起，次回合最後8分鐘才上陣；決賽對車路士重獲正選，落場77分鐘表現令人失望，被哥帥換走。外間盛傳，歐聯決賽過後，哥迪奧拿終於對史達寧忍無可忍，將他掛牌出售。

盛傳史達寧在歐聯決賽的差勁表現，終令哥帥忍無可忍。（Getty Images）

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曼城求購卡尼提出二換一

消息言猶在耳，傳言未及消化，已再傳另一震撼彈：英國《太陽報》獨家報道，曼城提出以史達寧和加比爾捷西斯兩將再加錢，跟熱刺交換哈利卡尼。

熱刺今季再次失落錦標，聯賽盃決賽前夕辭退主帥摩連奴，渴望獎盃的卡尼又一次經歷失望，終向球會表達離隊意願，甚至公開向曼城大拋媚眼，又聲稱渴望跟曼城中場奇雲迪布尼攜手合作云云。卡尼想走，卻未必想出國，環球疫情之下，有能力接收他的英超球隊，離不開曼城、曼聯和車路士三隊，他已經27歲，若想把握生涯黃金期贏得最多獎盃，哥帥領軍的曼城確是最大機會贏得冠軍的目的地。

熱刺會長利維為留住卡尼，不惜主動接洽他在2019年辭退的普捷天奴，力邀對方回巢，希望令卡尼回心轉意。不過他已知道，今次就算普帥歸隊亦未必有用，為卡尼定下1.5億英鎊轉會費。

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熱刺前鋒哈利卡尼今季英超連奪神射手和助攻王兩大獎項，不過盛傳他希望離隊尋求新挑戰。（Getty Images）

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歐聯決賽失利 哥帥放棄史達寧

就算是曼城，在當前經濟環境下，這個數目亦不易籌集，因此消息指，藍月亮希望以史達寧和捷西斯作誘餌，希望以兩人抵銷收購卡尼的部分款項。

歐聯決賽失敗過後，哥迪奧拿決意重整陣容，史達寧和捷西斯均是他預備放走的前線人選。史達寧今季在所有賽事攻入15球，但必然正選地位季尾被新星菲爾科頓取代，他周薪高達30萬英鎊，跟球會尚餘兩年合約。曼城決意放人後，阿仙奴第一個表示有興趣，如今曼城向熱刺提出換人方案，或令他的下一站添上變數。

事實上，史達寧2010年從昆士柏流浪青年軍以60萬英鎊轉投利物浦之前，曾到阿仙奴試腳，最終未有加盟，成為槍手另一「險簽」大軍成員。至於今季為曼城攻入23球的加比爾捷西斯，與已離隊轉投巴塞隆拿的射手阿古路並列球隊神射手。他自2017年成為曼城一員以來，表現始終未符期望，遲遲未能站穩主力射手位置，24歲的他周薪僅為9萬英鎊，就算被哥帥踢走相信也不難找到球會落腳。

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