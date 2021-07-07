歐國盃｜今晚4強英格蘭鬥丹麥爭入決賽　附NowTV賽程時間表

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-07 07:44

歐洲國家盃2020，意大利、西班牙、英格蘭和丹麥躋身最後4強，意大利率先淘汰西班牙入決賽，香港時間今晚（7日）深夜3時輪到英格蘭及丹麥登場，在溫布萊球場上演「英丹大戰」。 NowTV將會全程直播所有賽事，而周日（11日）深夜上演的決賽，ViuTV會有免費直播。

英格蘭在香港時間今晚深夜3時，將於倫敦溫布萊球場迎戰丹麥，爭入決賽。英格蘭今屆防守非常好，暫時5場比賽保持不敗，更難得的是5場都保持清白之身。當另一場4強意大利1：1踢和西班牙後以互射12碼晉級，已經沒有其他門將的不失球場數可以威脅英格蘭的比克福特，這名愛華頓門將提前鎖定金手套的榮譽。

英格蘭今屆最初攻力平平，全靠史達寧，全隊分組賽只入兩球。不過，進入淘汰賽後，英格蘭的進攻愈踢愈好，16強贏德國2：0，之後8強大勝烏克蘭4：0。在分組賽啞火的前鋒哈利卡尼重拾射門鞋，兩場淘汰賽攻入3球。

【歐國盃最後四強】（按圖放大）

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丹麥今屆的經歷相當傳奇，首場比賽有中場核心基斯甸艾歷臣心臟病發，幾乎命喪球場，首兩場分組賽全敗，處於出局邊緣。不過，他們在最後一輪分組賽扭轉乾坤，大勝俄羅斯4：1後取得次名晉級。丹麥在淘汰賽的走線相當好，未遇過傳統強隊，兩場都可以在90分鐘內解決對手，先在16強贏威爾斯4：0，之後到8強以2：1力克捷克。

今晚英格蘭及丹麥的勝方，將會在決賽面對意大利，爭奪冠軍。在另一場4強，意大利與西班牙在120分鐘踢成1：1，最後意軍在互射12碼以4：2擊敗對手。

✨✨今晚焦點直播⚽⚽

7月7日（星期三）

⚽深夜3：00 英格蘭 VS 丹麥NowTV 616及618台直播

✨✨明晚焦點直播⚽⚽

4強完結，有待7月11日的決賽

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歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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1.今屆歐國盃主要在什麼時間開波？

今屆歐國盃分散在11座歐洲城市舉辦，開波時間分為3個，頭場會在香港時間晚上9時舉行，適合亞洲區觀眾；第二場就會在香港時間午夜0時上演，而尾場就要香港球迷「捱眼瞓」，會在深夜3時開波。

分組賽頭兩輪會有9時開波的頭場比賽，包括英格蘭首輪對克羅地亞！然而，由分組賽第3輪起至8強淘汰踢到早上6時才完場。至淘汰賽階段，就只餘午夜0時及深夜3時兩個比賽時段。至於4強及決賽都在深夜3時舉行。香港要球迷想看最精彩的淘汰賽的話，恐怕都要跟睡魔作戰！深夜3時開波的淘汰賽如果要戰至加時及互射12碼，分分鐘踢到早上6時。

▼ ▼ ▼點圖重溫：歐國盃歷屆冠軍 ▼ ▼ ▼

+ 9 + 9 + 9

2. 怎樣才看到直播？

收費電視台NowTV獲得這屆歐國盃的香港獨家轉播權。NowTV 616及618台主力直播這屆賽事。到分組賽第3輪，如果有兩場同時間開波的情況，617及619台會直播另一場比賽。616及617台為4K頻道。

根據NowTV網站所寫：「適用於全新Now TV客戶訂購指定推介之選，並需簽訂24個月承諾期合約；或現有客戶升級或續約至指定Now TV組合（24個月承諾期）並達指定月費增幅，可以優惠價440元（正價：880元）訂購歐洲國家盃2020通行證。」

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ViuTV免費直播揭幕戰睇意大利

除了NowTV外，香港球迷還可以訂購Now E的通行證。根據Now E網站所寫，歐洲國家盃2020的4K賽事通行證為1080元，這個計劃可以觀看51場賽事直播、重溫及精華片段。

如果不想花錢的話，香港球迷可以免費觀看到6場比賽。免費電視台ViuTV宣布會直播6場歐國盃賽事，包括6月11日深夜3時舉行的揭幕戰土耳其對意大利，還有7月11日深夜3時舉行的決賽。據ViuTV的節目表顯示，該免費頻道會播放6月12日晚上9時的另一場A組分組賽，由威爾斯對瑞士。節目表指，ViuTV還會直播6月18日午夜克羅地亞對捷克以及6月19日午夜葡萄牙對德國。

昨晚網上廣傳一張懷疑是ViuTV外洩的圖片，上面列出全部6場免費直播場次。如該圖所述，ViuTV還會播放7月3日午夜的8強。不過，詳情還有待ViuTV正式公布。

在6月8日晚，網上廣傳一張ViuTV免費直播歐國盃場次的圖片。（網上圖片）

ERROR與強尼將於「第三聲道」為歐國盃講波。（袁志浩攝）

ERROR將於「第三聲道」為歐國盃講波（按圖）：

+ 5 + 5 + 5

值得留意的是，「搞笑男團」ERROR亦有份參與今屆賽事製作，4名成員將會跟強尼於新創的「第三聲道」講波，並邀請多個KOL及球圈人士參與，讓球迷感受「與別不同」的睇波體驗。

【幻想一下！當ERROR金句遇上足球會發生什麼事？】

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3. 睇波Staycation推介

部分酒店推出睇波Staycation優惠套餐，會為租房睇波的球迷提供小食，甚至啤酒。沙田的帝逸酒店、旺角的香港康得思酒店、銅鑼灣的柏寧酒店及尖沙咀的金域假日酒店都有推出類似計劃。

了解更多歐國盃睇波Staycation套餐：4間酒店優惠大比拼 鬥啤酒小食延遲退房

NowTV網站亦有顯示歐洲國家盃2020直播熱點的酒店，暫時有14間，但當中部分是政府指定的檢疫隔離酒店，請球迷注意。

NowTV歐洲國家盃2020直播熱點酒店名單：

+ 8 + 8 + 8

4. 有什麼球隊踢？

今屆歐國盃有24支歐洲國家隊參賽，所有熟悉的傳統歐洲勁旅皆在，包括法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭、英格蘭、比利時及葡萄牙。其餘球隊有丹麥、瑞士、克羅地亞、奧地利、波蘭、俄羅斯、瑞典、烏克蘭、捷克、威爾斯、土耳其、蘇格蘭、芬蘭、匈牙利、北馬其頓及斯洛伐克。

【今屆歐國盃8大熱門球隊平均年齡（接圖放大）】

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球迷必要留意！歐國盃八大焦點球星（按圖放大）

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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5. 這屆的賽制是怎樣？

這24支球隊已被分為A至F共6組，每組4支球隊，每隊踢單循環共3場分組賽，每場勝方得3分，和波雙方得1分，負方則沒有分。每組積分最高的兩隊直接入16強，每組的第3名亦有可能晉級。如果小組內的球隊積分相同，會先計對賽成績。

24隊分組形勢：

A組：土耳其、意大利、威爾斯、瑞士 B組：丹麥、芬蘭、比利時、俄羅斯 C組：荷蘭、烏克蘭、奧地利、北馬其頓 D組：英格蘭、克羅地亞、蘇格蘭、捷克 E組：西班牙、瑞典、波蘭、斯洛伐克 F組：匈牙利、法國、德國、葡萄牙

【歐國盃24路大軍名帥列陣（按圖放大）】

+ 18 + 18 + 18

6支小組第3名會以積分排列，分數最高的4隊亦可躋身16強。比較小組第3名積分時，如果同分的話，會先計得失球，再算得球。

16強、8強、4強及決賽採用淘汰制，法定時間勝出便可晉級或奪冠；若果踢完90分鐘和波就會踢加時30分鐘，不設「金球」或「銀球」制，踢完120分鐘後勝出就可晉級或奪冠；如果踢完加時仍平手，就會以互射12碼分勝負。

上屆世界盃4強大戰，今屆歐國盃分組賽上演，由英格蘭對克羅地亞。（Getty Images）

6. 分組賽有什麼焦點賽事？

6月13日（星期日）晚上9時 – 英格蘭VS克羅地亞

上屆世界盃4強翻版，時間又非常「靚」，在星期日晚上9時開波，加上這場英格蘭今屆首場比賽，試問香港的英迷怎可錯過！

6月15日（星期二）深夜3時 – 法國VS德國

「死亡F組」的首場大戰，最近兩屆世界盃冠軍交鋒，法國硬撼德國，這場會是首輪分組賽最精彩的戲碼，只可惜香港時間半夜開波。

英格蘭倚重隊長哈利卡尼攻堅。（Getty Images）

6月18日（星期五）深夜3時 – 英格蘭VS蘇格蘭

以英格蘭及蘇格蘭在球場內外的恩怨情仇，這場比賽肯定氣氛熾熱，而且這場在星期五深夜開波，周六放假的朋友不妨捱夜看。

6月19日（星期六）午夜0時 – 葡萄牙VS德國

看完「英蘇大戰」後，星期六深夜又有好波，在香港時間午夜有「死亡之組」的葡萄牙鬥德國，可以看C朗拿度大騷射術！

數今屆最多人認識的球星，肯定是葡萄牙的C朗。（Getty Images）

6月23日（星期三）深夜3時 – 葡萄牙VS法國

分組賽第3輪重演上屆歐國盃決賽，分分鐘關係兩隊晉級資格，肯定非常精彩，只可惜是半夜波，翌日又要上班！

【自1980年西德起，每屆歐國盃冠軍隊平均年齡（接圖放大）】