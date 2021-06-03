英格蘭再添十字兵　阿歷山大阿諾特末段傷出　修夫基：情況不樂觀

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-03 08:40

一度傳出落選的利物浦右閘阿歷山大阿諾特，順利搭上尾班車入選英格蘭大軍，熱身賽正選披甲鬥奧地利。天意弄人，這名紅軍守將戰至末段受傷，英軍主帥修夫基坦言情況不樂觀。

英格蘭國家隊早前公布26人決選名單，初選中的4名右閘全數入選，當中包括一度盛傳落選的阿歷山大阿諾特。這名22歲的紅軍右閘今季表現未算突出，今年一直未能入選修夫基的名單中，如今搭上尾班車入圍，惟原來世事不似他預期。

英格蘭決選歐國盃26人名單 「連美斯」落選 4名右閘全數入圍

重召入伍的阿歷山大阿諾特今仗正選披甲。（路透社）

歐洲國家盃開鑼在即，英格蘭與奧地利拍跳備戰，阿歷山大阿諾特正選披甲，戰至末段一記左腳解圍後，這名右閘望着場邊做出換人的手勢，及後在軍醫的攙扶下離場，並以球衣掩臉，難掩失落。

英格蘭的最終名單中，馬古尼與佐敦軒達臣兩名大將有傷在身下依然入圍，阿諾特如今傷出，可能為英軍增添多一名十字兵，打亂修夫基的部署。

阿歷山大阿諾特離開球場時十分失落。（路透社）

阿歷山大阿諾特坐下時按着左腳的大腿，修夫基賽後指初步是大腿受傷，同時坦言他的狀況令人擔心，「以他（阿諾特）步離球場時的動作，情況不太樂觀，軍醫團隊將作進一步檢查。」

修夫基特意揀選4名右閘，即使阿諾特不幸傷出的話，陣中仍然有基爾獲加﹑捷比亞及列斯占士3名球員候命。

因為早前的歐聯及歐霸決賽，不少入選的英軍球員仍未歸隊，落選的連格﹑奧尼屈堅斯﹑賓韋特及賓葛菲特亦在今場亮相。「三獅軍團」今場憑布卡約沙卡56分鐘一箭定江山，一球險勝奧地利。

布卡約沙卡下半場一箭定江山，助英格蘭一球小勝奧地利。（路透社）

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：