東京奧運．直播｜有線7免費頻道播放逾千小時　77台全天候播賽事

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-03 19:38

東京奧運尚餘50天就開幕（7月23日揭幕），香港政府早前購入轉播權，供本地3間電視台轉播，有線電視今日（3日）宣布其播放計劃。

有線電視、香港開電視及香港國際財經台今日於有線電視大樓舉行記招，除宣布免費開放7條頻道予公眾欣賞奧運，77台開電視更會全天候轉播奧運賽事，播放的奧運內容總時數將超過1000小時。

藝人梁諾妍（左一）、楊思琦（左二）及余潔滢（左三）均出席記者會。（高詩琦攝）

有線體育頻道總監蔡富華透露，開電視將天全候直播奧運，「除了兒童節目和新聞時段，其他節目會全部讓路，亦會全程跟足香港隊，不會放過任何一位香港運動員。其他內容，則會是香港人最關心的項目。」他透露今次為奧運的投資逾1000萬港元，可說是「不惜工本」，認為有線擁有專業評術團隊，是一大優勢。

Now TV早前透露播放奧運的計劃：Now最少三條頻道播奧運 24小時直擊更多比賽項目

有線亦會派出新聞部及體育台兩支團隊到日本作實地採訪，蔡富華稱：「體育台團隊當然會集中報道香港運動員，有時港隊同時間有不同比賽，除了聯隊（其他電視台派出的聯合採訪隊伍），也可作自己選擇。另外，奧運始終是國際盛事，新聞部的參與不可少。」

有線體育頻道總監蔡富華（左）與今屆奧運香港代表團團長貝鈞奇（右）。（高詩琦攝）

貝鈞奇任香港代表團團長 透露7月照辦授旗儀式

今屆奧運香港代表團團長貝鈞奇稱，在東奧的防疫措施下，相較以往奧運，代表團人數有所限制：「需精簡人手，我們仍在討論，醫療人員、領隊、教練、助教，也可能會緊縮，但也希望盡量爭取更多資源去配合運動員。」不過，他稱暫未落實須削減多少人手，「要按照我們最終有幾多運動員出賽而定。」

有線電視團隊為轉播奧運造勢。（高詩琦攝）

至於會否為港隊提供來往日本的包機，貝鈞奇表示會與贊助商國泰航空商討，不同隊伍會按照有關項目的比賽時間先後出發。貝鈞奇同時透露不會強逼運動員接種疫苗，但亦認為為了安全，會鼓勵運動員接種。

過往香港隊出發往大型運動會前，均會舉行授旗儀式，貝鈞奇稱，疫情之下仍初步決定在7月8日於禮賓府舉行授旗儀式，「奧運是一項盛事，特首（林鄭月娥）也很重視，否則政府也不會首次主動出擊去購買播映權讓電視台播映。」

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）