阿歷山大阿諾特因傷緣盡歐國盃　英格蘭周日公布替補人選

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-04 10:55

利物浦右閘阿歷山大阿諾特早前熱身賽末段傷出，英軍證實這名紅軍守將未能出戰下周的歐洲國家盃，「TAA」由落選到重召，如今卻空歡喜一場。 阿諾特的空缺，勢由初選名單中落選的7人補上，是否意味連格入選的機會再度來臨？

歐洲國家盃下周開鑼，英格蘭早前與奧地利進行熱身賽，卻遇上主帥修夫基不願面對的事情，正選上陣的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）戰至末段傷出，成為英軍決選名單中第3名傷兵。

英格蘭再添十字兵 阿歷山大阿諾特末段傷出 修夫基：情況不樂觀

TAA邊以球衣掩臉邊離場，難掩失落之情，他自己亦心知不妙。修夫基賽後坦言他的傷勢不樂觀，及後英格蘭方面公布阿諾特大腿拉傷，預計需要4至6星期休息，所以將會退出大軍名單，並返回球會接受治療。

阿諾特由2018年首度入選「三獅軍團」，曾經出戰俄羅斯世界盃，及後漸得修夫基的信任，獲得不少上陣機會。TAA今季表現患得患失，強項進攻失靈外，防守方面同樣暴露弱點，就如歐聯8強送大禮予皇馬，這些表現一一看在修夫基的眼內，所以TAA今年未曾入選國家隊，更一度傳出他將落選歐國盃大軍。

阿歷山大阿諾特季尾表現回勇，修夫基向TAA投下信心一票，最終順利入選英格蘭最終名單，可惜如今卻因傷患緣盡歐國盃。

阿諾特的空缺暫時懸空，修夫基將戰畢周日與羅馬尼亞的友賽後，再公布替補人選。修夫基可以直接以愛華頓的賓葛菲特作為阿諾特的替補，但現時大軍中已有3名右閘，或未必需要增添一名守衛。

修夫基可以藉阿諾特傷出，以補選中前場球員補強，下半季在韋斯咸表現神勇的連格當然是大熱人選，即使「連美斯」早前落選，如今竟然機會再度來臨，或許這就是天意。

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：