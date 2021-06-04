排球熱話｜教練化解面子危機　走避不及一招自救贏盡全場掌聲

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-04 13:05

走在教波最前線，教練調兵排陣要隨機應變，應付突發事件還要使出真功夫。 世界女排聯賽初賽美國對荷蘭，出現一幕「驚險場面」。荷蘭隊主教練在場邊督師，面對麾下飛身救球時急急後退，幾乎「自膠」。危難中，他表現好身手，自救兼且贏盡全場掌聲。

世界女排聯賽正於意大利舉行，本周一（1日）美國直落3局擊敗荷蘭，但荷蘭主教練施寧嘉（Avital Selinger）的一次精彩自救，完美「搶fo」。

施寧嘉（右）去年底宣布再度執教荷蘭女排。（國際排聯官網）

賽事進入第3局初段，美國隊一次扣殺，被荷蘭隊僅僅攔到，排球飛向場外區域，逼近正在督師的施寧嘉。荷蘭隊後排球員魚躍救球，飛向場邊。施寧嘉急急走避，急步後退，一時重心不穩，向後跌倒。

荷蘭主教練自救出醜危機（按圖放大）

成班高妹衝埋嚟，走都走唔切。（影片截圖）

老貓就快燒鬚？原來薑愈老愈辣。危機到來，方有表演機會。以為施寧嘉就一屁股坐在地上，他乘勢向後一挨，順勢來一個後滾翻。突然雙手一撐，近乎倒立，最後右腳俐落着地，完美站立。解救危機，恍如從來未發生。

GOODBYE REPLAY BUTTON.



🇳🇱 Coach Avital Selinger deserves all the spotlight in the 🌍 with this acrobatic move 🤸‍♀️. Thanks for being a cool sport coach! Coach Kirsty’s 😂 says it all.



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這一次完美「化險為夷」，吸引場內眾人目光。到了暫停時間，電視台重播施寧嘉的精彩翻騰，評述員讚道施寧嘉的動作「10分」。現場觀眾不住鼓掌歡呼，連，美國隊主教練基拉爾（Karch Kiraly）都拍掌大讚「好嘢」，施寧嘉亦舉手表示謝意。

多謝支持！（影片截圖）

形容施寧嘉寶刀未老，也不為過。他62歲，去年上任荷蘭女排主教練，出身自排球世家，是1992年巴塞隆拿奧運荷蘭男排成員，當年獲得銀牌。故此，後滾翻這些救球後的化解動作，應已相當熟練。

基拉爾都是排球名將，是至今唯一奪得室內排球與沙排奧運金牌的選手。（影片截圖）

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