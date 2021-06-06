足球轉會︱阿仙奴重建之路再遇挫折　諾域治精兵慘遭維拉高價搶走

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-07 18:33

阿仙奴在少帥阿迪達帶領下，今季表現持續在預期水準以下，連續兩季只能以第八名完成英超賽季。槍手加入新血勢在必行，可是轉會市場一開，立即受到重大挫折。 他們看中的阿根廷中場貝安迪亞，被阿士東維拉以高價搶走，後者已跟此子所屬球會諾域治傾好價錢。 維拉周一宣布，與諾域治就貝安迪亞的轉會費達成協議，待貝安迪亞為阿根廷踢完世界盃外圍賽後，就會接受身體檢查，完成交易。據《BBC》的披露，維拉開出破球會紀錄的3300萬鎊基本轉會費，若之後滿足到其他附加條款，轉會費可能高達3800萬鎊。

與阿仙奴相反，維拉在2020/21球季表現大躍進，季初甚至曾以7：2大炒冠軍球隊利物浦，一度留在前列位置。即使韌力不足最終以第11位過終點，以一支前季僅僅護級成功的球隊而言，已為球迷帶來不少驚喜。

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維拉之所以能夠短時間內脫胎換骨，不單止買人眼光精準，還要多謝阿仙奴——在槍手長年擔任後備的門將馬天尼斯（Damian Emiliano MARTINEZ），為爭取上陣機會轉投維拉，他用表現證明自己之餘，亦幫助維拉大大提升最後一關實力，加上新加盟的右閘馬迪卡殊（Matty CASH）和前鋒奧尼屈堅斯（Ollie WATKINS）同樣一入隊已「有貨交」，令維拉一季間由護級組升上黑馬組，一度有機會挑戰歐洲賽席位。

轉會策略奏效讓他們食髓知味，轉會市場一開，立即展開行動，與阿仙奴同樣看中諾域治星將貝安迪亞，毫不猶豫使出銀彈策略，讓阿仙奴再吃悶棍。

阿仙奴舊將馬天尼斯（右）一加盟維拉已踢出身價，是球隊在2020/21球季表現大有進步的核心人物之一。（Getty Images）

諾域治已跟維拉傾妥貝安迪亞的轉會費。（Getty Images）

貝安迪亞點解咁貴？

諾域治已接受維拉為貝安迪亞開出的3000萬英鎊轉會費，連同附帶條款，費用甚至會增加至4000萬英鎊。維拉上季從賓福特買入前鋒奧尼屈堅斯時，花上2800萬英鎊的球會紀錄價，一季之後，買入貝安迪亞勢將再創新高。

現年24歲的貝安迪亞（Emiliano Buendía）上月首度獲阿根廷大國腳徵召，他曾效力皇馬U19，之後加盟基達菲，2018年離開西班牙，轉投當時在英冠的諾域治。2019/20球季他隨隊升班，首戰英超立即以亮眼表現，與各大豪門扯上關係，惟金絲雀在同一球季包尾降回英冠，轉會傳聞亦不了了之。

留隊之後，貝安迪亞終將潛力大解放，在剛結束的2020/21球季在英冠攻入15球另加16次助攻，是英冠創造最多機會的球員。阿仙奴和維拉近月持續觀察他，最終維拉先行一步，搶人成功，目前身在阿根廷為出戰美洲國家盃作準備的貝安迪亞，周六已在當地完成體測。

貝安迪亞被維拉搶走，阿仙奴和領隊阿迪達又要重新部署買人。（Getty Images）

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維拉主帥甸恩史密夫上周才指出，球會班主決心打破英超的精英小圈子，目標可跟前列球隊周旋，對於轉會策略，他說：「我們再次出發，重質不重量。上季我們買入的奧尼屈堅斯、馬天尼斯、貝特蘭查奧爾和馬迪卡殊已證明這點，希望可以再來一次」。

阿仙奴轉會市場受挫，不是什麼新聞，他們的「險簽」名單舉世知名，如今不過是再添一人。悲慘的是，身為倫敦豪門球會，竟連續兩季在轉會市場被中型班的維拉「食住上」，重建之路漫漫，不知何時才可回復昔日光輝榮景。

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2021/21英超聯賽榜前10位：

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2020/21英超射手榜：