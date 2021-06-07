歐洲國家盃最新ViuTV直播賽程　周五周六連續兩晚有免費波

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-07 16:41

這個星期五、六，球迷有福了！據ViuTV節目表顯示，這條免費電視頻道會直播周六晚上9時開波的歐洲國家盃A組分組賽，由威爾斯對瑞士。球迷可以免費觀賞到加里夫巴利、艾朗藍斯、丹尼爾占士等球星的風采。ViuTV早就宣布會免費直播周五深夜3時開賽的揭幕戰，A組的意大利對土耳其，換言之連續兩晚都有免費歐國盃播！

收費電視台NowTV獲得今屆歐洲國家盃的獨家轉播權，但同屬一集團的免費電視台ViuTV會直播當中6場比賽。ViuTV事先公布了會免費直播歐國盃揭幕戰及決賽，其餘4場就會稍後公布。揭幕戰在香港時間6月11日（星期五）深夜3時上演，由A組的意大利對土耳其。意大利陣中有基亞連尼、邦路斯、佐真奴費路、馬高華拉堤及恩莫比尼等球星，主帥則是名宿文仙尼。

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

近日ViuTV更新節目表，見到在6月12日（星期六）晚上，他們會現場直播另一場A組分組賽威爾斯對瑞士，硬撼無綫同時間播出的《聲夢傳奇》及《日日媽媽聲》。威爾斯是上屆歐國盃的4強分子，陣中有加里夫巴利、艾朗藍斯、丹尼爾占士等球星。球迷在6月11日深夜看完意大利的揭幕戰，到6月12日晚上就可以看威爾斯，連續兩晚有「免費波」。

ViuTV暫時只公布了3場免費直播的場次，分別是意大利對土耳其、威爾斯對瑞士以及決賽，餘下3場則有待公布。

A組：意大利26人大軍名單 以老帶新 闊別大賽5年力求重振雄風

入選意大利26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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入選意大利26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

A組：威爾斯26人大軍名單 加里夫巴利盼再演上屆4強奇蹟

入選威爾斯26人名單的門將（按圖放大）：

入選威爾斯26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選威爾斯26人名單的中場（按圖放大）：

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入選威爾斯26人名單的前鋒（按圖放大）：