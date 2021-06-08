羽毛球︱丹麥名將接種疫苗後暈倒　打針前竟做漏一樣嘢所以出事

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-08 17:11

世界排名第三的丹麥羽毛球名將安頓臣（Anders Antonsen），跟所有前列球手一樣，正為出戰東京奧運作最後準備。當地電視台TV 2 Sport拍攝他早前注射疫苗的情況，不料記錄下出乎意料一刻：年輕力壯的他，竟在打針後5分鐘暈倒，一度不醒人事。

24歲的安頓臣到診所坐在椅上注射輝瑞藥廠的復必泰（Pfizer-BioNTech）第一針疫苗，事前他曾到健身室訓練，沿途跑跑跳跳，完全不覺異樣。注射後5分鐘，鏡頭一轉，已看到他閉着雙眼躺在床上，動也不動。

醫護人員為暈倒的安頓臣墊高雙腿，幫助他慢慢恢復意識，之後再餵他喝蘋果汁，才完全醒過來。

安頓臣接種疫苗後暈倒，一度失去意識。（影片截圖）

▼ ▼ ▼ 安頓臣打疫苗後暈倒經過▼ ▼ ▼

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打針前竟然無做呢件事

驚險過後，安頓臣在床上表示：「我覺得自己好像死了」（I feel like dead），又說自

己，沒有力量（no energy）、很累和頭很痛。

年輕人打疫苗後出現異常後遺症，不算罕見，不過安頓臣今次出事，很大程度上要怪自己——他跟護士訴說自己打疫苗當日和之前一天均沒有吃什麼東西，水也飲得不夠。身為頂級運動員，接種前竟然忽略如此重要的一件事，實在是個壞榜樣。

安頓臣休息過後已重投訓練。（影片截圖）

▼ ▼ ▼ 安頓臣的忙碌日常▼ ▼ ▼

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去年12月曾染疫

安頓臣之後拿着藥物，一臉虛弱地回家。他直言，「那是我一生中最糟糕一刻」。明知自己吃得太少，他一回家便吃起香蕉來。幸好勝在年輕，休息數天他已完全康復，好好進食之下，重投羽毛球訓練。

去年12月他曾染上新冠肺炎，安頓臣稱，「不用再擔心新冠肺炎感覺很好，現在希望我已免疫，解除外遊和到全球各地比賽的部分疑慮。」

東京奧運將會是安頓臣首次出戰這項全球體育盛事，他會與日本名將桃田賢斗、台灣球手周天成、丹麥同胞安賽龍、中國球手諶龍、印尼孖寶真庭和基斯迪、「大馬一哥」李梓嘉和香港球手伍家朗等好手爭冠。較為可惜的是，上屆奧運羽毛球女單金牌得主馬蓮（Carolina Marin）5月底在訓練期間觸傷左膝，及後證實十字韌帶及半月板均撕裂宣布退賽，未能衛冕。

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