法網｜麥維迪夫輸波邊緣罕見奇招發球　施斯柏斯簡單一擊破解贏波

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-09 09:03

法網男單8強，希臘的施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）以6：3、7：6及7：5直落3盤擊敗俄羅斯的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），將會在4強硬撼阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）。今場的焦點是施斯柏斯致勝的一分，當時是麥維迪夫的發球局，這位俄羅斯球手竟然出奇招用下手發球，但施斯柏斯沒有被他的突襲嚇倒，以一記簡單的反手直線贏得match point。

施斯柏斯賽後談到這決勝的一分，他表示當時有預感對手會出奇招，他說：「我那時覺得有什麼事情要發生，所以我已經做好一切準備。就在那不足一秒的時間，你意識到某事情有不尋常的變化。結果很好，我的意思是，我做到了我應該要做的事。」

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Stefanos Tsitsipas is through to the French Open Semi-Finals for the second successive year after a 6-3, 7-6, 7-5 win over Daniil Medvedev! 🇬🇷#RolandGarros pic.twitter.com/bGZ82vii8G — Live Tennis (@livetennis) June 8, 2021

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