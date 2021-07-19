游泳｜菲比斯病童變水神成長記　天賦異稟成就史上最強「池中物」

2012年8月1日，美國前總統奧巴馬在社群網站推特（Twitter）上祝賀了一位天才運動員獲得奧運會歷史上最多面的金牌數，（截至2012年）這位選手總共歷經3屆夏季奧運，總共22面獎牌當中有18面的金牌，這些榮耀全都被寫進了歷史中。

文：安海瑟胚／運動視界



堪稱「水神」的男人 最初不諳水性

菲比斯的父親是退休的馬里蘭（Maryland）州警，母親是中學校長。他們在菲比斯9歲時離異，小菲比斯自小就與媽媽與兩個姊姊一起生活，母親總是耐心的教導頑皮且常闖禍的小菲比斯，於是母親在菲比斯心中有著非常重要的地位。精力非常旺盛的小菲比斯總是沒辦法好好地將心思專注在一件事情上面，9歲時被診斷出患有注意力缺陷症ADHD，也就是俗稱的過度活躍症。

醫師告訴菲比斯的母親說：「因為集中力的問題，你孩子的學習能力會比同年齡的孩童差很多，會跟不上學校的學習進度，他需要長期的藥物治療與更細心的照護，你要有心理準備。」母親聽到醫生這麼說，除了難過，更有著一絲絲的自責。

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沒接觸過游泳的小菲比斯非常的不諳水性，甚至不敢把頭埋進水裡。（Getty Images）

處理過度活躍症 去泳池消耗體力

剛好菲比斯的兩個姊姊都是游泳健將，他的大姊還曾參加過1996年奧運女子游泳隊選拔，但最後因練習過度受傷，沒能入選。熱愛游泳的姊姊們便提議讓小菲比斯開始接觸游泳，一方面培養他運動的習慣，另一方面用運動來消耗他永遠用不完的體力。

沒接觸過游泳的小菲比斯非常的不諳水性，甚至不敢把頭埋進水裡。在姐姐的教導之下小菲比斯剛開始最喜歡的泳姿竟然是鼻子不用埋進水中的「背泳」。

漸漸的，游泳變成小菲比斯生活中不可缺少的一部分，下了課就是去社區的游泳池報到。1996年亞特蘭大奧運會，小菲比斯在電視上親眼目睹了美國游泳名將Tom Malchow和 Tom Dolan的游泳比賽，眼睛看著轉播的小菲比斯驚訝地說不出話來，腦袋裡只想著「我要像他們一樣，我要像他們一樣」。他開始在腦袋中夢想著自己那一天的到來。

一切好像都是上帝安排好的一樣，他在一間游泳俱樂部遇到了他人生的第二個父親 ，他的教練鮑文Bob Bowman。成名之後的菲比斯與Bob Bowman依舊維持著如同父親與兒子般的親密關係。

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在Bob Bowman的魔鬼訓練之下輔以飲食的控制及規律的練習，菲比斯14歲就進入了美國國家游泳第二隊，15歲時便代表美國參加2000年的悉尼奧運。（Getty Images）

天生異稟 教練早知非池中物

一向嚴厲的Bob Bowman很快地就看出菲比斯的天分，教導他正確的游泳姿勢與知識，給予他的訓練也超過同年齡選手的份量。小菲比斯不但從來不喊苦，更像是開了竅一樣把自己的全部奉獻在游泳池，菲比斯的母親非常樂見注意力無法集中的小菲比斯，專注心思在一件事情上面，卻也只是認為小菲比斯找到了他暫時的興趣。但在小菲比斯心中，那個夢已經慢慢的萌芽了。

菲比斯回憶往事，「我覺得只要偷懶一天，實力就會倒退兩天，所以當聖誕節大家都在慶祝的時候，我還是照常的在游泳池完成我平常份量的練習，才肯安心的回家吃聖誕大餐。當我知道大家都在休息的時候，而我卻在練習，這種感覺超好的」。

小菲比斯的身體結構與一般孩童明顯不同，臂展水平伸展比身高長非常多而且持續發育，在水中有著更長的力矩去進行每一次的推進，也能比一般的選手更早一步的觸摸到牆壁完成比賽，而他那一雙驚人的大腳掌，就像鴨子的蹼一樣，能夠快速且大量的打水，這樣與眾不同的身材，讓菲比斯游起蝶式來更是得心應手。菲比斯一天比一天更進步，在Bob Bowman眼裡，游泳時的菲比斯就像是一隻魚徜徉在水中般，怡然自得。

菲比斯在悉尼奧運登場，年僅15歲。（Getty Images）

15歲出戰奧運 16歲成世界冠軍

在Bob Bowman的魔鬼訓練之下，輔以飲食的控制及規律的練習，菲比斯14歲就進入了美國國家游泳第二隊，15歲時便代表美國參加2000年的悉尼奧運。雖然他的奧運處女騷無法讓他的生涯獎牌數開張，但他依舊成為了美國68年來最年輕的奧運游泳選手。面對這一切，最開心的莫過菲比斯的母親了，她知道菲比斯正勇敢朝他的夢想大步的前進著。

蝶式、自由式、背泳以及混合式都愈來愈精通的菲比斯，在2001年參加了在日本福岡所舉辦的世界游泳錦標賽蝶式項目，獲得了第一名。這是他的第一面金牌，自此開啟了他的奪牌之旅。2003年巴塞隆拿所舉辦的世界游泳錦標賽，菲比斯更橫掃了5面金牌，更獲得當年有美國體育界奧斯卡之稱的──沙利文獎。（歷年得獎的還有1973年的Bill Walton，2001年華裔滑冰皇后關穎珊，2005年的J. J. Redick，2007年的Tim Tebow。）菲比斯在所有頒獎典禮的感言裡總是會感謝母親對他的愛。

2003年巴塞隆拿所舉辦的世界游泳錦標賽，菲比斯更橫掃了5面金牌。（Getty Images）

壟斷時代到來 參戰賽事變「亞軍之爭」

2004年雅典奧運，他代表美國參加8項游泳賽事，獲得了6面金牌，兩項沒有奪金的，是自認失常的個人200公尺自由式，與團體400公尺自由式接力，但這種接近無敵的表現，讓菲比斯不但成為了游泳的代名詞，更是金牌的代名詞。

正值巔峰的菲比斯理所當然的成為2008年北京奧會游泳項目「唯一」的熱門，游泳迷關心的賽事焦點自動從冠軍之爭變成亞軍之爭。看似毫無懸念的奧運游泳比賽，菲比斯卻造就了人類游泳史幾乎不可能複製的神話。他在個人400公尺混合泳預賽先輕鬆的以4:07.82 破了奧運紀錄，隔天的決賽以4:03.84，快了將近4秒的時間又破了自己保持的世界紀錄。

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菲比斯退役後「湊B」生活（按圖放大）

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一屆奧運 8金神話

游泳賽事的主播在播報完該屆的比賽後說道 : 「我到現在才知道，原來菲比斯從來都不是在跟隔壁水道的選手們比賽，他一直都是在跟自己的極限競爭啊！」該屆奧運他參加了8項賽事，獲得了8面金牌，並且刷新了7項世界紀錄與1項奧運紀錄。8面金牌更創下單一選手在一屆奧運會獲得金牌數最多的紀錄。

在結束了第8面金牌的頒獎，準備繞場接受觀眾的歡呼，菲比斯不斷的在看台尋找他的母親，當他看到他的母親站在那以驕傲的目光投向自己時，他再也隱藏不了他的情緒流下了男兒淚，媽，謝謝妳，我愛妳。

一個為游泳而生得男人，一個永遠樂於挑戰自己的男人，或許就是這種堅持不懈的精神成就了現在的菲比斯。

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【本文經「運動視界」授權轉載，標題及小標題為編輯所擬。延伸閱讀：Jürgen Klopp 我把利物浦交給你了】

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